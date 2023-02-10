Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Ссылка дня: калькулятор распределения стартового капитала между сооснователями стартапа

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

На сайте foundrs.com опубликовали «Калькулятор распределения стартового капитала» между сооснователями стартапа. Сервис предлагает ответить на несколько вопросов о ролях кофаундеров в бизнесе и пробует подсказать, как распределить между ними доли.

Ссылка дня: калькулятор распределения стартового капитала между сооснователями стартапа

Калькулятор доступен по ссылке. В описании сервиса говорится, что он основан на трехлетних дискуссиях с предпринимателями, встречах и десяти конференциям по стартапам в Кремниевой долине.

Для своих расчетов калькулятор предлагает ответить на несколько вопросов, например, кто является гендиректором компании, кому принадлежит оригинальная идея, за кем стоит авторство большинства функций, перед кем стоит задача питчить инвесторов.

Разработчики калькулятора предупредили, что он является экспериментальным и не учитывает многих деталей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Технологии правовой защиты: как LegalTech-стартапы меняют рынок юридических услуг
  2. 2 Как определить, что стартап испытывает проблемы
  3. 3 «Почему у нас получился диптех-стартап, а у вас не получится» — опыт компании, которая привлекла 500 млн рублей
  4. 4 Релокация стартапа в Канаду в 2023 году: что изменилось?
  5. 5 Разработчики игр из Африки привлекают рекордные инвестиции
Куда идти стартапу в США
Список полезных контактов, предпринимательских сообществ и инвесторов
Получить список

ВОЗМОЖНОСТИ

10 февраля 2023

Venture Challenge 6.0

10 февраля 2023

Green Equity Accelerator

10 февраля 2023

Программа акселерации Евразийского фонда инноваций и ИВФ РТ

10 февраля 2023

Российский венчурный форум

12 февраля 2023

«Окно для работы со стартапами» от ПГК

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Истории

7 компаний, которые зарабатывают миллионы долларов при 0 сотрудников

Колонки

7 лет на превращение России во второй Тайвань и 7 причин, по которым это почти невозможно

Новости

Акции Alphabet обрушились почти на 9% после ошибки чат-бота Bard на презентации

Аналитика

Нейросеть ChatGPT: новый бесплатный чат-бот с искусственным интеллектом

Колонки

23 полезные нейросети — сервисы для перевода, презентаций, аналитики и создания контента