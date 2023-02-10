Ссылка дня: калькулятор распределения стартового капитала между сооснователями стартапа

На сайте foundrs.com опубликовали «Калькулятор распределения стартового капитала» между сооснователями стартапа. Сервис предлагает ответить на несколько вопросов о ролях кофаундеров в бизнесе и пробует подсказать, как распределить между ними доли.
Калькулятор доступен по ссылке. В описании сервиса говорится, что он основан на трехлетних дискуссиях с предпринимателями, встречах и десяти конференциям по стартапам в Кремниевой долине.
Для своих расчетов калькулятор предлагает ответить на несколько вопросов, например, кто является гендиректором компании, кому принадлежит оригинальная идея, за кем стоит авторство большинства функций, перед кем стоит задача питчить инвесторов.
Разработчики калькулятора предупредили, что он является экспериментальным и не учитывает многих деталей.
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