«Куда? В Сибирь!»: глава Минобороны Сергей Шойгу предложил перенести столицу из Москвы

С предложением перенести столицу России из Москвы в Сибирь выступил глава Минобороны Сергей Шойгу. По мнению министра обороны, там также необходимо построить «три-пять» научно-промышленных центров в городах с населением свыше 300 тысяч человек.
С таким предложением Сергей Шойгу выступил на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН, сообщается на сайте Минобороны.
«Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря, городов с населением 300–500 тысяч, лучше – до миллиона человек», – сказал Сергей Шойгу.
«И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности», – добавил министр обороны.
При своих рассуждениях Сергей Шойгу сослался на планы, существовавшие в советское время незадолго до распада страны, отмечается на сайте Минобороны.
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