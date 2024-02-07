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Carlsberg Group оценила потери от деконсолидации российского бизнеса

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Датская Carlsberg Group оценила потери от списания российского бизнеса в $6,9 млрд. Летом в 2023 году президент РФ передал активы компании в России (доля в «Балтике») во временное управление Росимущества. Генеральный директор Carlsberg Джейкоб Ааруп-Андерсен назвал этот шаг кражей бизнеса и заявил, что компания не позволит придать этому действию законный вид.

Carlsberg Group оценила потери от деконсолидации российского бизнеса

Как следует из финансовой отчетности группы, ущерб от деконсолидации российского бизнеса составил 47,75 млрд датских крон ($6,9 млрд).

При этом чистый убыток акционеров компании оценивается в 40,788 млрд датских крон или $5,9 млрд. Таким образом, убыток на одну акцию увеличился с 7,6 до 299,7 кроны ($43,19) год к году.

В отчете также указано, что консолидированная выручка Carlsberg Group по итогам прошлого года увеличилась с 70,3 млрд до 73,6 млрд датских крон ($10,62 млрд), рост составил 4,6%.

Чистая прибыль снизилась на 5%, до 7,4 млрд датских крон ($1,07 млрд).

  • В марте 2022 года Carlsberg объявил об уходе с российского рынка. В июне 2023 года компания сообщил, что подписал соглашение о продаже своего российского бизнеса, но не раскрыл покупателя.
  • Спустя непродолжительное время, в июле 2023 года в соответствии с указом Владимира Путина иностранные доли Danone и «Балтики» (Carlsberg) были переданы во временное управление Росимуществу. 
  • В компании отметили, что российское руководство не согласовывало с ними этих действий. Гендиректор Carlsberg назвал передачу Росимуществу кражей бизнеса, но в российском Минфине отвергли эти обвинения.
  • В октябре стало известно, что компания намерена отозвать лицензионные соглашения в России на использование своих брендов. Компания подала в суд и проиграла.
  • После этого, в декабре 2023 года, уже российская «Балтика» предприняла попытки защитить бренды компании в странах, которые Россия считает дружественными. Однако представители «Балтики» обратились не в суд, а в администрацию президента.

Фото на обложке: StockphotoVideo / Shutterstock

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