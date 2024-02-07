Carlsberg Group оценила потери от деконсолидации российского бизнеса

Датская Carlsberg Group оценила потери от списания российского бизнеса в $6,9 млрд. Летом в 2023 году президент РФ передал активы компании в России (доля в «Балтике») во временное управление Росимущества. Генеральный директор Carlsberg Джейкоб Ааруп-Андерсен назвал этот шаг кражей бизнеса и заявил, что компания не позволит придать этому действию законный вид.

Как следует из финансовой отчетности группы, ущерб от деконсолидации российского бизнеса составил 47,75 млрд датских крон ($6,9 млрд).

При этом чистый убыток акционеров компании оценивается в 40,788 млрд датских крон или $5,9 млрд. Таким образом, убыток на одну акцию увеличился с 7,6 до 299,7 кроны ($43,19) год к году.

В отчете также указано, что консолидированная выручка Carlsberg Group по итогам прошлого года увеличилась с 70,3 млрд до 73,6 млрд датских крон ($10,62 млрд), рост составил 4,6%.

Чистая прибыль снизилась на 5%, до 7,4 млрд датских крон ($1,07 млрд).

В марте 2022 года Carlsberg объявил об уходе с российского рынка. В июне 2023 года компания сообщил , что подписал соглашение о продаже своего российского бизнеса, но не раскрыл покупателя.

, что подписал соглашение о продаже своего российского бизнеса, но не раскрыл покупателя. Спустя непродолжительное время, в июле 2023 года в соответствии с указом Владимира Путина иностранные доли Danone и «Балтики» (Carlsberg) были переданы во временное управление Росимуществу.

во временное управление Росимуществу. В компании отметили, что российское руководство не согласовывало с ними этих действий. Гендиректор Carlsberg назвал передачу Росимуществу кражей бизнеса, но в российском Минфине отвергли эти обвинения.

эти обвинения. В октябре стало известно , что компания намерена отозвать лицензионные соглашения в России на использование своих брендов. Компания подала в суд и проиграла.

, что компания намерена отозвать лицензионные соглашения в России на использование своих брендов. Компания и проиграла. После этого, в декабре 2023 года, уже российская «Балтика» предприняла попытки защитить бренды компании в странах, которые Россия считает дружественными. Однако представители «Балтики» обратились не в суд, а в администрацию президента.

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