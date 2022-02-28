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В России мошенники стали красть деньги под предлогом сбережения средств от санкций

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

На фоне введения санкций США, Европейского союза против России появился новый способ мошенничества. Злоумышленники стали предлагать россиянам перевести деньги на «безопасный счет» под предлогом их сбережения.

В России мошенники стали красть деньги под предлогом сбережения средств от санкций

На самом деле преступники убеждают граждан перечислить деньги на подставные счета, сообщили «Известия» со ссылкой на проект Народного фронта «За права заемщиков».

Перевести деньги на «безопасный счет» для защиты сбережений от санкций мошенники предлагают не только по телефону, но и в соцсетях.

Руководитель организации Евгения Лазарева подчеркнула, что ни в коем случае нельзя поддаваться на подобные провокации — это грозит серьезными потерями и ущербом.

Масштабные санкции против российского финсектора западные страны ввели после начала российской военной операции на Донбассе. RB продолжает следить за главными новостями для бизнеса на фоне военной операции на Украине.

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Фото на обложке: fizkes / Shutterstock

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