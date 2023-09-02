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ЦБ планирует до конца года опубликовать доклад по искусственному интеллекту

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

ЦБ планирует до конца года опубликовать доклад по искусственному интеллекту. Его целью регулятор назвал обсуждение с участниками рынка сферы применения ИИ, в том числе рисков, которые он видит в использовании технологий.

ЦБ планирует до конца года опубликовать доклад по искусственному интеллекту

Банк России до конца 2023 года опубликует доклад по искусственному интеллекту. Он будет носить консультативный характер, сообщила первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова.

По факту публикации доклада регулятор хочет обсудить с участниками рынка сферу применения искусственного интеллекта, в том числе связанных с этим рисков.

«Уже по результатам обратной связи выработать подходы, что-то имеет нам смысл регулировать или нет», – отметила Скоробогатова. 

В апреле стало известно о планах Банка России создать центр компетенций по искусственному интеллекту. Регулятор напомнил, что ИИ помогает в принятии решений и автоматизизации массивов данных.

Фото на обложке: Zapp2Photo / Shutterstock

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