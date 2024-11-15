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ЦБ отменит ограничение полной стоимости кредита по кредитным картам

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Тимур Батыров
Тимур Батыров

Выпускающий редактор новостей

Тимур Батыров

Банк России с 1 января по 31 марта 2025 года отменит ограничение полной стоимости кредита (ПСК) по кредитным картам. Соответствующее решение принял совет директоров регулятора, говорится в сообщении на его сайте. 

ЦБ отменит ограничение полной стоимости кредита по кредитным картам
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Согласно ему, сейчас лимит ПСК составляет 292% годовых или 1/3 превышения над среднерыночным значением двумя кварталами ранее. Ограничение сохранится для остальных типов кредитов, кроме ипотечных, а также всех займов микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов и ломбардов.

Решение отменить лимит ЦБ принял из-за некорректного расчета ПСК по кредитным картам рядом крупных банков, в результате которого среднерыночное значение ПСК за третий квартал 2024 года оказалось заниженным. Поскольку от этого значения зависит предельный уровень ПСК на первый квартал 2025 года, «ограничение могло бы привести к сокращению доступности карт для граждан», пояснили в ЦБ.

В октябре регулятор потребовал от банков рассчитывать полную стоимость кредита, исходя из максимально возможной суммы платежей заемщика. В ЦБ заявили, что некоторые банки предлагают по кредитным картам промопериод с минимальными ставками, которые затем значительно увеличиваются. При этом ПСК они рассчитывают, исходя из ставок, действующих в льготный период.

«Такой расчет ПСК противоречит нормам закона «О потребительском кредите (займе)», вводит заемщиков в заблуждение  и кредитору следует определять полную стоимость кредита исходя из максимальных платежей заемщика, действующих вне промопериода», — заявили в Банке России.

ЦБ проинформировал банки о недопустимости таких практик, направил им предписания о необходимости устранить нарушения и перейти на корректную методику расчета ПСК.

Фото на обложке: Peter Dazeley / Getty Images

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