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ЦБ отменил комиссию за быстрые переводы до 100 тысяч рублей в месяц

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

С 1 мая 2020 года россияне смогут переводить до 100 тысяч рублей в месяц через Систему быстрых платежей (СБП) без комиссии. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

ЦБ отменил комиссию за быстрые переводы до 100 тысяч рублей в месяц

Это касается переводов как друг другу, так и между своими счетами, открытыми в банках — участниках СБП.

При переводах свыше 100 тысяч рублей в месяц комиссия банков не должна превышать 0,5% от перевода, но при этом составлять не более 1,5 тысячи рублей.

СБП позволяет быстро переводить деньги со счета на счет в разных банках по номеру мобильного телефона. На сегодняшний день к системе подключено 55 банков.

Фото: Unsplash

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