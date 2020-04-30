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ЦБ отменил комиссию за быстрые переводы до 100 тысяч рублей в месяц
Новости
Анастасия Марьина
С 1 мая 2020 года россияне смогут переводить до 100 тысяч рублей в месяц через Систему быстрых платежей (СБП) без комиссии. Об этом сообщается на сайте ЦБ.
ЦБ отменил комиссию за быстрые переводы до 100 тысяч рублей в месяцАнастасия Марьина
Это касается переводов как друг другу, так и между своими счетами, открытыми в банках — участниках СБП.
При переводах свыше 100 тысяч рублей в месяц комиссия банков не должна превышать 0,5% от перевода, но при этом составлять не более 1,5 тысячи рублей.
СБП позволяет быстро переводить деньги со счета на счет в разных банках по номеру мобильного телефона. На сегодняшний день к системе подключено 55 банков.
Фото: Unsplash
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