С 1 мая 2020 года россияне смогут переводить до 100 тысяч рублей в месяц через Систему быстрых платежей (СБП) без комиссии. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

ЦБ отменил комиссию за быстрые переводы до 100 тысяч рублей в месяц