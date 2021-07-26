Банки стали отказывать компаниям из «предупреждающего списка» ЦБ

Банки стали препятствовать проведению операций с компаниями из списка ЦБ, составленного исходя из признаков нелегальной деятельности компаний на финрынке. Формально он носит информативный характер и предназначен больше для граждан, но банкиры начали действовать превентивно.

Участники рынка рассказали «Коммерсанту» о том, что банки уже не в первый раз отказывают компаниям в проведении операций из этого списка.

Так, например, недавно одной компании из списка крупный банк рекомендовал закрыть счет в течение 30 дней, еще одной структуре было отказано в открытии счета.

Советник Hogan Lovells Александр Гаспарян отметил, что банки принимают такое решение самостоятельно, так как отсутствует прямой запрет на совершение банковских операций с лицами, включенными в указанный список ЦБ. По его словам, отказать они могут из-за отсутствия технической возможности и если есть законные основания.

По словам управляющего партнера юридической компании ЭБР Александра Журавлева, включение компании в список может привести к отказу в выдаче лицензии и счетов, закрытию существующих счетов в банках и платежных системах, блокировке интернет-сайтов и в целом «урону деловой репутации». Последствия и санкции не закреплены законом, но банки «предпочитают не работать с лицами из списка».

Издание направило запросы более чем в десять крупных российских банков. Большинство из них предпочли воздержаться от конкретных комментариев, но были и те, кто отметил, что пользуется списком.

В списке Центробанка с начала июня оказалось почти две тысячи компаний с признаками финансовой пирамиды, нелегальными кредиторами или нелегальными форекс-дилерами. Список публиковался для того, чтобы «снизить риски вовлечения граждан и организаций в незаконную деятельность». Основанием для попадания в список, к примеру, может быть отсутствие лицензии у иностранной компании, но при этом она работает с российской аудиторией.

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Фото: fizkes /Shutterstock