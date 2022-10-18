В 2023 году ожидается рост цен на сотовую связь до 15%

В 2023 году средняя стоимость тарифов на связь у крупных операторов вырастет на 10-15%. Повышение цен обуславливают закупками подсанкционного оборудования.

На следующий год не придвидится каких-либо отрицательных изменений по предоставлению услуг связи, но уже в 2024 году, если не решится вопрос с поставкой оборудования, начнется постепенное снижение скоростных характеристики, сообщили «Ведомостям» в Telecom Daily.

МТС, «Мегафон» будут действовать исходя из складывающейся ситуации на рынке, «Билайн», Tele2 отказались от комментариев по изменениям.

Изменения цен на тарифы в начале каждого года – стандартная практика, к которой прибегают российские операторы, но в этом году они подоражали уже на 10%.

Выручка МТС в 2021 году составила 534,4 млрд рублей, «Мегафона» – 354,2 млрд рублей, «Вымпелкома» – 290,7 млрд рублей. С учетом этого операторам «достаточно немного двинуть цены, чтобы выручить довольно значительные суммы», оценил аналитик «Финама» Леонид Делицын.

В начале октября ФАС выявила нарушение антимонопольного законодательства у МТС и «Мегафона». По данным ведомства, операторы с начала года повысили цены на 20 и 12% соответственно, хотя допустимо было только на 10,5%. В итоге ведомство возбудило уголовное дело в отношении «Мегафона», в отношении МТС вынесло предписание о снижении цен «до экономически обоснованного уровня». Кроме того, на МТС будет наложен штраф, его размер определят позднее.

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