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Центробанк свернет часть ковидных послаблений для бизнеса

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Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор

Никита Стаценко

C 1 апреля перестанут действовать некоторые послабления для бизнеса, введенные регулятором в марте прошлого года из-за пандемии COVID-19. Среди них рекомендация банкам удовлетворять просьбы предпринимателей о реструктуризации кредитов.

Центробанк свернет часть ковидных послаблений для бизнеса

Отменяется и отсутствие неустойки за просроченную задолженность. Об этом сообщает «РИА Новости».

Не будет послабления также в части резервов на потери по кредитам, которые предоставляли корпоративным клиентам. При этом для частных лиц, а также малого и среднего бизнеса до июля оно будет в силе.

Член генерального совета «Деловой России» Антон Любич в беседе с URA.ru высказал предположение, что люди, которые не смогли поправить свои финансовые дела за время пандемии коронавируса, окажутся за гранью банкротства. Руководитель Института современного развития по направлению «Финансы и экономика» Никита Масленников отметил, что необходима адресная поддержка граждан.

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Фото: Mistervlad/shutterstock

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