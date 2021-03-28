Центробанк свернет часть ковидных послаблений для бизнеса

C 1 апреля перестанут действовать некоторые послабления для бизнеса, введенные регулятором в марте прошлого года из-за пандемии COVID-19. Среди них рекомендация банкам удовлетворять просьбы предпринимателей о реструктуризации кредитов.
Отменяется и отсутствие неустойки за просроченную задолженность. Об этом сообщает «РИА Новости».
Не будет послабления также в части резервов на потери по кредитам, которые предоставляли корпоративным клиентам. При этом для частных лиц, а также малого и среднего бизнеса до июля оно будет в силе.
Член генерального совета «Деловой России» Антон Любич в беседе с URA.ru высказал предположение, что люди, которые не смогли поправить свои финансовые дела за время пандемии коронавируса, окажутся за гранью банкротства. Руководитель Института современного развития по направлению «Финансы и экономика» Никита Масленников отметил, что необходима адресная поддержка граждан.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: Mistervlad/shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
- Предыдущая статья
- Следующая статья