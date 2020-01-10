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Сбербанк выбрал гендиректора для облачного сервиса SberCloud

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Сбербанк назначил вице-президента, директора дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Евгения Колбина гендиректором облачного сервиса SberCloud. Об этом говорится в сообщении банка.

Сбербанк выбрал гендиректора для облачного сервиса SberCloud

SberCloud предоставляет облачную платформу Сбербанка для задач госсектора, крупного, среднего и малого бизнеса.

Михаил Лобоцкий, который ранее присоединился к SberCloud в роли управляющего директора, продолжит работу в компании в должности заместителя гендиректора и будет курировать стратегию компании по работе с рынком, продуктовое портфолио и взаимодействие с заказчиками, уточнили в Сбербанке.

Исполнять обязанности директора дивизиона «Цифровой корпоративный банк» будет управляющий директор Анна Лоевская, которая присоединилась к команде банка в 2015 году.

Развитие бизнеса SberCloud, как отмечается, будут курировать блоки «Технологии», «Корпоративно-инвестиционный бизнес» и дирекция по развитию экосистемы (SberX).

Фото: josekube / Фотобанк Фотодженика

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