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Школа Russol собирает деньги на перевод курса по квантовым вычислениям

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Школа стартапов Russol запустила краудфандинговую кампанию, которая позволит перевести курс по основам квантовых вычислений. Над материалами работали эксперты CERN (Европейской организации по ядерным исследованиям).

Школа Russol собирает деньги на перевод курса по квантовым вычислениям

Спонсоры получат ранний доступ к курсу. Он состоит из семи лекций на темы:

  • основы квантовых вычислений;
  • мультикубитные системы;
  • квантовые вариативные алгоритмы и машинное обучение;
  • будущее квантовых вычислений и другие.

Организаторы планируют создать сайт курса, плейлист видео на YouTube с русскими субтитрами и конспекты, а также заняться продвижением и раздать материалы российским вузам. Затем курс станет открытым для всех желающих.

Узнать подробности и стать спонсором можно на странице проекта на Boomstarter.

Фото на обложке: Bartlomiej K. Wroblewski / Shutterstock

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