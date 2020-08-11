«Шефмаркет» запустил безотходное пищевое производство

Сервис по доставке продуктов с рецептами «Шефмаркет» создал полностью безотходный процесс мясного и рыбного производства. Об этом Rusbase рассказал гендиректор компании Сергей Ашин.

По его словам, сама концепция бизнеса фирмы направлена на рациональное использование еды. Все привезенные продукты используются при приготовлении блюд по рецептам — отходов практически не остается.

«По статистике, до 30% продуктов в мире просто выкидывается, а с набором-конструктором не остаётся ничего лишнего», — комментирует Ашин.

Отмечается, что идея создания безотходного пищевого производства возникла в рамках реализации социальной роли компании, продуманной командой «Шефмастера». Звучит она так:

«Вести бизнес с полным осознанием ответственности перед сегодняшними и будущими поколениями людей в России и во всём мире — сокращая отходы продуктов питания и загрязнение природы».

Так, на сегодняшний момент 70% оставшихся годных, но не востребованных продуктов направляются многодетным и малообеспеченным семьям в московском районе Царицыно. Остальные 30% отходов компания передаёт в приюты для животных. Например, это обрезки из мясного цеха и остатки фарша. «Шефмаркет» сотрудничает с тремя приютами. По заявлению компании, в месяц туда отгружается более 500 кг брикетов мяса.

Сергей Ашин отметил, что в ходе выполнения социальной цели развития компании также были достигнуты другие результаты:

поставлен на поток бесплатный сбор коробок и термопакетов от клиентов;

возвращенная тара обрабатывается, пускается на переработку или в повторное применение;

используется в основном перерабатываемая упаковка: коробки, крафтовые пакеты и термопакеты;

пластиковая упаковка маркируется для самостоятельной ее сдачи клиентами;

запущен пилотный проект оборота пластика в офисе компании;

запланирован сбор пластика у клиентов и его сортировка.

ООО «Шеф Маркет» была основана в 2012 году. Основная сфера деятельности — это доставка продуктов с рецептами для приготовления готовых блюд. По собственным данным, за 2019 год сервис доставил более 2 млн порций еды. Первая прибыль компании по итогу всего года ожидается в 2021 году.