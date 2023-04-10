Китайские вендоры намерены выйти на российский рынок с зонтичными брендами

Китайские вендоры запланировали выход на российский рынок с зонтичными брендами. Например, в «М.Видео-Эльдорадо» намерены запустить продажи портативной колонки под брендом Honor Choice.
Это происходит на фоне сокращения ассортимента крупнейших производителей электроники. Компании из-за дефицита предложений в сегменте потребительской техники компании действительно запускают собственные бренды, сообщили «Ведомости».
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отметил, что китайские бренды сейчас могут пользоваться схемой контрактного производства, имея широкий пул партнеров в Китае, которые могут быть заинтересованы в поставках техники на российский рынок.
При этом аналитики не увидели перспектив именно у портативных колонок Honor Choice. С одной стороны, они относятся к недорогим девайсам, но с другой — сейчас развиваются продажи умных колонок, а с появлением ChatGPT умные колонки станут только интереснее.
Поэтому, как предполагают эксперты, сегмент портативных колонк развиваться не будет ни в количественном, ни в качественном, ни в денежном выражении. При этом продажи умных колонок будут расти, заключили они.
- К марту 2023 года на российских складах образовался профицит бытовой техники. Преимущественно это товары отечественных брендов, произведенные на китайских предприятиях.
Фото на обложке: Pixel-Shot /
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