Китайские вендоры намерены выйти на российский рынок с зонтичными брендами

Это происходит на фоне сокращения ассортимента крупнейших производителей электроники. Компании из-за дефицита предложений в сегменте потребительской техники компании действительно запускают собственные бренды, сообщили «Ведомости».

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отметил, что китайские бренды сейчас могут пользоваться схемой контрактного производства, имея широкий пул партнеров в Китае, которые могут быть заинтересованы в поставках техники на российский рынок.

При этом аналитики не увидели перспектив именно у портативных колонок Honor Choice. С одной стороны, они относятся к недорогим девайсам, но с другой — сейчас развиваются продажи умных колонок, а с появлением ChatGPT умные колонки станут только интереснее.

Поэтому, как предполагают эксперты, сегмент портативных колонк развиваться не будет ни в количественном, ни в качественном, ни в денежном выражении. При этом продажи умных колонок будут расти, заключили они.