Китай будет использовать цифровой юань в международных расчетах

Китай расширяет использование своей цифровой валюты на операции с участниками инициативы «Один пояс один путь». Цифровой юань или e-CNY — один из первых контролируемых государством стейблкоинов, дошедших до широкого круга пользователей.
Как сообщает CoinTelegraph, администрация города Сюйчжоу опубликовала план продвижения китайской цифровой валюты e-CNY в трансграничной торговле. Согласно документу, часть расчетов со странами-участницами инициативы «Один пояс один путь» будет осуществляться с использованием централизованного стейблкоина.
Служающий отправной точкой для 18 железных дорог в 21 страну Азии и Европы город планирует активно внедрять государственный стейблкоин и в другие экономические процессы. В частности, в рамках эксперимента администрация переведет уплату налогов и коммунальных услуг на e-CNY.
Помимо Сюйчжоу, в использовании цифрового юаня заинтересовано и правительство Гонконга. Не так давно власти специального административного района КНР объявили, что район Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао станет полигоном для тестирования трансграничных платежей с использованием e-CNY.
Фото на обложке сгенерировала нейросеть Midjourney
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Кейс: как выстроить отношения с китайскими партнерами и не сойти с ума
- 2 9 стартапов, которые создают ИИ-инструменты для кинопроизводства
- 3 Оформить поставку товаров из-за рубежа для продажи на маркетплейсе: список документов и стоимость такой операции
- 4 Как безопасно перевести деньги поставщику в Китай. Нюансы оплаты в 2023
- 5 Ozon просит у продавца товаров из Китая номер ДТ: где его взять
ВОЗМОЖНОСТИ
24 апреля 2023
25 апреля 2023
25 апреля 2023