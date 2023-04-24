Китай будет использовать цифровой юань в международных расчетах

Китай расширяет использование своей цифровой валюты на операции с участниками инициативы «Один пояс один путь». Цифровой юань или e-CNY — один из первых контролируемых государством стейблкоинов, дошедших до широкого круга пользователей.

Как сообщает CoinTelegraph, администрация города Сюйчжоу опубликовала план продвижения китайской цифровой валюты e-CNY в трансграничной торговле. Согласно документу, часть расчетов со странами-участницами инициативы «Один пояс один путь» будет осуществляться с использованием централизованного стейблкоина.

Служающий отправной точкой для 18 железных дорог в 21 страну Азии и Европы город планирует активно внедрять государственный стейблкоин и в другие экономические процессы. В частности, в рамках эксперимента администрация переведет уплату налогов и коммунальных услуг на e-CNY.

Помимо Сюйчжоу, в использовании цифрового юаня заинтересовано и правительство Гонконга. Не так давно власти специального административного района КНР объявили, что район Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао станет полигоном для тестирования трансграничных платежей с использованием e-CNY.

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