Спрос на перевозки из Китая вырос в марте-апреле в 2,5 раза

Объем заявок на перевозки из Китая в марте-апреле вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, зафиксировал оператор логистических услуг ПЭК. Спрос растет за счет предпринимателей, которые ранее поставляли товары из Европы.

Быстрее всего спрос рос на перевозки чипов и микросхем, комбинированных кормов и семян для сельского хозяйства и рыбной промышленности, а также запчастей и комплектующих для автомобилей.

Спрос на логистику из Китая увеличивается в основном за счет тех предпринимателей, которые длительное время поставляли товары из Европы, но после ввода санкций или из-за разрыва коммерческих отношений с партнерами переориентировались на партнеров из КНР.

«Клиентов интересует прежде всего комплексная логистика: подбор товара по номенклатуре и техническому заданию, поиск и проверка поставщиков, разработка графика отгрузок, подготовка таможенных документов, при необходимости — лабораторные испытания и сертификация», — сообщил глава филиала ПЭК в Китае Алексей Музеев.

Согласно данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот России и Китая за в январе-марте вырос на 28,7% год к году и достиг $38,2 млрд.

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