«Цифра Брокер» начнет принудительно закрывать короткие счета клиентов на «СПБ Бирже»

«Цифра Брокер» начнет принудительно закрывать короткие позиции своих клиентов по иностранным бумагам на «СПБ Бирже», говорится на сайте брокера. Сделки по закрытию проведут на внебиржевом рынке по рыночной стоимости, которая сформировалась на биржах в Нью-Йорке на момент закрытия позиций.

Закрытие непокрытых коротких позиций начнется 24 ноября, в четверг, 23 ноября, компания вносит все непокрытые позиции по всем иностранным бумагам в список ограничений.

Торги иностранными ценными бумагами были приостановлены на «СПБ Бирже» 2 ноября в связи с внесением площадки в SDN-лист США.

Как заявляла биржа, эти обстоятельства не повлияют на активы клиентов. Вместе с тем площадка столкнулась с проблемами с расчетами сделок, которые заключили 1 и 2 ноября. Однако «СПБ Биржа» сообщила, что провела указанные расчеты 20 ноября.

7 ноября стало известно, что генеральный директор площадки Роман Горюнов покидает свой пост и выходит из совета директоров. Его место занял первый заместитель гендиректора Евгений Сердюков.

Фото на обложке: Zakharchuk / Shutterstock