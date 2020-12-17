Платформа «Цифровая ипотека» запустила сервис для автоматизации сделок с недвижимостью

Платформа «Цифровая ипотека» представила сервис по автоматизации сделок с недвижимостью «Движ» . Он помогает застройщику вести клиента на всех этапах покупки: от бронирования объекта до регистрации в Росреестре и взаиморасчетов. Об этом Rusbase сообщил представитель проекта.

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Отмечается, что на российском рынке недвижимости это первое решение для работы с полным циклом сделки.

«Используя конвейерный подход, распознавание документов и 117 готовых сценариев сделки, "Движ" будет администрировать сделку автоматически, переиспользовать клиентские данные и напоминать всем участникам о необходимых действиях», — рассказал сооснователь платформы «Цифровая ипотека» Роман Гуров.

Он также добавил, что приложение поможет сократить временные затраты всех сторон сделки в 3 раза, а также даст покупателям возможность совершать необходимые действия в удобное для них время.

Сервис предоставляется и как SaaS-решение на облачной платформе с возможностями кастомизации, индивидуальной поддержкой и настройкой со стороны разработчика. Также застройщики могут создавать брендированные личные кабинеты, которые будут интегрированы с CRM. По заявлению платформы, процесс занимает 14 дней.

Функционал системы доступен с различных устройств.

По собственным данным, к системе уже подключились 30 банков, например, «Альфа-банк», «Сбер», «Россельхозбанк», РНКБ. Также с сервисом работают порядка 70 застройщиков, включая ЛСР, «Группу Эталон», «Главстрой» и другие.

Платформа для управления продажами «Цифровая ипотека» была создана в 2018 году как инструмент для автоматизации ипотечных сделок. На данный момент через платформу прошло более 140 тысяч заявок.

Фото: Michael Dechev / Shutterstock