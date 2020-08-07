Мошенники создали десятки клонов сайтов Delivery Club, «Яндекс.Еды» и других на фоне пандемии

За последние четыре месяца у сайта Delivery Club появилось 56 клонов, не считая совсем низкосортных поделок, и как минимум 30 — у «СберМаркета» и «Яндекс.Еды». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ведущего аналитика Infosecurity a Softline Company Александра Вураско.

По его словам, пандемия спровоцировала появление фейковых сайтов служб доставки еды и электроники. С начала года компания обнаружила более 200 подобных площадок, они работают до сих пор, а пик их появления пришелся на апрель.

Также фишинговые площадки копируют сайты «Утконоса», «ВкусВилла» и «Перекрестка». Помимо сайтов с едой эксперты нашли фейковые интернет-магазины Samsung и онлайн-гипермаркета электроники «Ситилинк».

Такие сайты почти полностью копируют оригинальные: на них есть каталог с сотнями позиций, можно выбрать ресторан, заказать блюда, ввести адрес доставки и оплатить заказ банковской картой.

На фейковом Delivery Club после ввода данных карты требуется ввести код из смс, так что нельзя исключать, что в этот момент «кто-то привязывает свой номер к вашему мобильному банку», отметил Telegram-канал In4security, обнаруживший подобный ресурс.

Тема доставки в названии доменов стала использоваться чаще: в феврале было 53 регистрации доменов со словом delivery, а в апреле — 288, сообщил начальник отдела информбезопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд.

Во «ВкусВилле» столкнулись с тем, что мошенники предлагали на самом деле доставлять их продукты, но по завышенным ценам, с другими условиями и низким качеством сервиса, рассказали в пресс-службе ритейлера.Многие такие сайты уже удалось заблокировать, добавили в компании, рекомендуя покупателям перепроверять условия доставки.

«Ситилинк» для удаления фишинговых сайтов из поисковой выдачи обращается к поисковикам, для блокировки — к регистраторам домена, а при отсутствии оперативной реакции от него — в суд, рассказали в ритейлере.

В Delivery Club не ответили на запрос. В остальных компаниях всплеска интернет-клонов не заметили.

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