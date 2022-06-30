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Yandex Cloud разработала нейросеть, способную распознавать более 10 иностранных языков одновременно

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Yandex Cloud создала модель на базе машинного обучения, которая способна распознавать более 10 иностранных языков одновременно, говорится в сообщении пресс-службы облачной платформы.

С помощью нее можно создавать многоязычных голосовых помощников и роботов для колл-центров с большим потоком клиентов.

Yandex Cloud разработала нейросеть, способную распознавать более 10 иностранных языков одновременно

Нейросеть работает с популярными языками (английский, французский и другие) и с более редкими (датский, финский, турецкий и другие). Модель распознает речь по любой теме и в различных форматах: короткие и длинные фразы, имена, адреса, даты и числа.

Язык распознается автоматически в одном потоке: нейросеть свободно переключается между языками.

Модель функционирует на базе архитектуры Transformer. «Трансформеры» обрабатывают входные слова параллельно и независимо друг от друга, за счет чего способны к быстрому обучению.

Нейросеть обучали на данных из профессиональных датасетов и массивах данных из продуктов «Яндекса».

Мультиязычное распознавание доступно проектам клиентов Yandex SpeechKit и настраивается стандартными средствами в API.

Фото на обложке: Unsplash

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