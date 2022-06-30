Yandex Cloud разработала нейросеть, способную распознавать более 10 иностранных языков одновременно

Yandex Cloud создала модель на базе машинного обучения, которая способна распознавать более 10 иностранных языков одновременно, говорится в сообщении пресс-службы облачной платформы.
С помощью нее можно создавать многоязычных голосовых помощников и роботов для колл-центров с большим потоком клиентов.
Нейросеть работает с популярными языками (английский, французский и другие) и с более редкими (датский, финский, турецкий и другие). Модель распознает речь по любой теме и в различных форматах: короткие и длинные фразы, имена, адреса, даты и числа.
Язык распознается автоматически в одном потоке: нейросеть свободно переключается между языками.
Модель функционирует на базе архитектуры Transformer. «Трансформеры» обрабатывают входные слова параллельно и независимо друг от друга, за счет чего способны к быстрому обучению.
Нейросеть обучали на данных из профессиональных датасетов и массивах данных из продуктов «Яндекса».
Мультиязычное распознавание доступно проектам клиентов Yandex SpeechKit и настраивается стандартными средствами в API.
Фото на обложке: Unsplash
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