Colonial Pipeline устранил сбои в работе

Ведущий оператор топливных трубопроводов США Colonial Pipeline сообщил, что устранил временное нарушение работы сети. Об этом сообщает Reuters.

Проблемы устранили через несколько недель после того, как компания подверглась атаке вымогателей.

«Функциональность системы вернулась в норму», — заявили в Colonial Pipeline.

Причина проблем с сетью стала понятна не сразу. Система Colonial управляется и третьей стороной, частной компанией Transport4 или T4, которая занимается логистикой и для других трубопроводных компаний.

В пятницу T4 заявила, что ее приложение работает для всех клиентов и операторов связи. Компания не комментировала возникшую проблему сети Colonial. Проблемы с сетью — это второй подобный случай после атаки в начале месяца.

Ранее сообщалось, что Colonial Pipeline временно закрывал всю свою сеть после кибератаки. Нападение затронуло «некоторые IT-системы».

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