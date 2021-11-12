Бизнес попросил регламентировать порядок неформального общения с налоговиками

Торгово-промышленная палата попросила регламентировать порядок общения налоговых органов с бизнесом за рамками проверок. Его отсутствие дает инспекторам возможность оказывать на предпринимателей давление, действовать с позиции силы еще на первоначальной стадии переговоров.

Письмо с обращением президента организации Сергея Катырина направлено руководителю Федеральной налоговой службы Даниилу Егорову, сообщили «Ведомости».

Палата предложила описать конкретный порядок неформального общения. В документе говорится, что, как правило, инспекции рассылают компаниям письма, где сообщают о выявленных рисках и предлагают уточнить налоговую декларацию.

Предпринимателю могут предложить добровольно заплатить налоги до открытия выездной проверки, которая всегда заканчивается доначислениями, подчеркивается в письме.

«В ряде случаев сумма налога к уплате по итогам заседания комиссии бывает достаточно внушительной. Единовременная уплата таких сумм может повлечь за собой невозможность дальнейшего ведения бизнеса и фактическое банкротство компании», - говорится в обращении.

Чтобы не доводить дело до комиссии предприниматели могут согласиться на требования налоговиков на предварительной стадии, несмотря на то, что оснований к этому у них может и не быть.

Поэтому компаниям необходимо сразу показывать все материалы, которые стали поводом для подозрений, и давать достаточно времени на возражения, отмечается в письме.

У ФНС больше ресурсов для сбора данных, в то время бизнес находится в информационном вакууме. Зачастую невозможно быстро дать обоснованные и развернутые пояснения — стоит запросить информацию у контрагентов, поднять документацию и т. д. Поэтому срок на уточнение компанией налоговых обязательств по итогам комиссии нужно продлить до месяца, заключили в ТПП.

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