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В сельских гостиницах разрешили размещать уличные туалеты

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Министерство экономики утвердило обновленные стандарты для сельских гостиниц, которые разрешают размещать в них уличные туалеты. Наличие центрального горячего водоснабжения в таких гостиницах сделали необязательным.

В сельских гостиницах разрешили размещать уличные туалеты

Приказ об утверждении требований к гостиницам, размещаемым в сельских местностях, опубликован на портале правовой информации. Стандарты утверждены Министерством экономики РФ и вступят в силу с 1 марта 2023 года.

Обновленные правила размещения предусматривают, что сельские гостиницы можно оборудовать уличными туалетами, с центральной канализацией или нет в документе не уточняется. Санитарные объекты общего пользования при этом должны быть оснащены туалетной кабиной и умывальником.

Также стандарты устанавливают минимальные площади номеров в гостиницах. Площадь одноместного номера должна быть не менее 6 кв. м., номере для двух гостей под их размещение должны быть отведено не менее 8 кв. м. Если номер многоместный, то на одного гостя должно приходиться не менее 4 кв. м.

В сельских гостиницах должно присутствовать холодное водоснабжение. Наличие горячего водоснабжения не является обязательным, поскольку стандарты допускают возможность оснащение гостиницы оборудованием для нагрева воды.

Обновленные стандарты не касаются мест размещения – национальных жилищ коренных малочисленных народов, отмечается в документе.

Фото на обложке: FOTOGRIN / Shutterstock

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