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Власти не станут тотально проверять бизнес на выполнение требований о вакцинации сотрудников

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти не станут проводить тотальные проверки предприятий на выполнение требований о вакцинации 60% сотрудников. Этого, по его словам, удалось достичь и без проверок.

Власти не станут тотально проверять бизнес на выполнение требований о вакцинации сотрудников

Подавляющее большинство предприятий выполнили все требования, заявил он в интервью РБК.

 По его словам, отрасли в целом превысили показатель 60%, а отдельные предприятия превысили долю в 70–80%. «А с теми предприятиями, которые не отчитались, Роспотребнадзор будет работать в индивидуальном порядке», — подчеркнул он.

Сергей Собянин заявил, что в России невозможно «пытаться раз и навсегда зачистить коронавирус, как это делают в Китае». «Если бы мы ставили себе такую задачу, то пришлось бы вводить „железный занавес“ по периметру, делить страну на отдельные сектора, окружать их военными патрулями и так далее. А потом мы бы открылись, и все началось бы заново»,— отметил он.

Кроме того, на борьбу с коронавирусом в столице израсходовано более 600 млрд рублей. За 1,5 года, по данным мэра, ушло примерно 350 млрд рублей на лечение, социальную поддержку и помощь бизнесу, в бюджет города недополучено около 200-250 млрд рублей. 

В июне Роспотребнадзор обязал привить как минимум 60% сотрудников предприятий торговли, общепита и другие сервисы до 15 июля первым компонентом вакцины, вторым — до 15 августа. При отказе от обязательной вакцинации предпринимателям и юридическим лицам грозят штрафы от 30 до 300 тысяч рублей. За повторное нарушение штраф до 1 млн рублей, либо приостановка работы на три месяца.

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Фото: В. Новикова / mos.ru

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