Группа компаний Creatio привлекла миноритарные инвестиции для развития бизнеса на международном рынке

Группа компаний Creatio, ведущий производитель low-code платформы для управления процессами и CRM, в состав которой входит «Террасофт», привлекла миноритарные инвестиции в размере $68 млн. Лид-инвестором выступил фонд Volition Capital, который инвестирует в быстрорастущие технологические компании, развивающие бизнес в Северной и Латинской Америке. Соинвестором выступил фонд Horizon Capital, обладающий более чем 25-летним опытом поддержки растущих компаний в странах Европы.
Спрос на low-code технологии растет: организации переходят на цифровую трансформацию ключевых процессов, по-новому взаимодействуя с клиентами, партнерами и сотрудниками. Преимущества платформы и продуктов Creatio позволят и дальше удерживать лидерские позиции в этой области, а инвестиции помогут еще эффективнее развивать рынок low-code решений для управления процессами и CRM. Полученные средства будут направлены на ускорение экспансии на глобальном рынке, усиление R&D и активное развитие партнерской экосистемы в 110 странах мира.
«Мы видим будущее, в котором каждый сможет автоматизировать бизнес-идеи за считанные минуты, — отметила Катерина Костерева, сооснователь и CEO Creatio. — Сейчас для бизнес- и ИТ-лидеров критически важно не упустить время и с помощью технологий трансформировать свои организации в low-code компании. Полученные инвестиции помогут нам еще быстрее воплощать в жизнь наше видение — создавать мир, в котором любая компания сможет с легкостью автоматизировать, менять и улучшать свои бизнес-процессы».
Платформа и продукты Creatio высоко оцениваются ведущими аналитическими агентствами мира, решения включены в пять Магических квадрантов Gartner и семь отчетов Forrester Wave.
Фото на обложке: denisismagilov/Depositphotos
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