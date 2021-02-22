Группа компаний Creatio привлекла миноритарные инвестиции для развития бизнеса на международном рынке

Группа компаний Creatio, ведущий производитель low-code платформы для управления процессами и CRM, в состав которой входит «Террасофт» Производитель low-code платформы Creatio для управления бизнес-процессами и CRM. Входит в группу компаний Creatio, штат которой насчитывает 600+ сотрудников, а клиенты и партнеры представлены в 110+ странах мира. По оценкам Gartner и Forrester, программные продукты Creatio занимают лидирующие позиции на различных ИТ-рынках., привлекла миноритарные инвестиции в размере $68 млн. Лид-инвестором выступил фонд Volition Capital Инвестиционная компания, которая управляет активами на сумму более $1,1 млрд и работает на рынке Северной Америки. Volition преимущественно инвестирует в быстрорастущие технологические компании и отдает предпочтение тем, кто продемонстрировал быструю динамику роста и стремится к достижению лидерства на рынке., который инвестирует в быстрорастущие технологические компании, развивающие бизнес в Северной и Латинской Америке. Соинвестором выступил фонд Horizon Capital Ведущая инвестиционная компания в Центральной и Восточной Европе, которая управляет четырьмя фондами прямых инвестиций (более 40 институциональных инвесторов) с активами более $850 млн и более чем 25-летним инвестиционным опытом в регионе. Компания является активным инвестором и поддерживает предпринимателей-визионеров, трансформирующих бизнес-среду в регионе., обладающий более чем 25-летним опытом поддержки растущих компаний в странах Европы.

Спрос на low-code технологии растет: организации переходят на цифровую трансформацию ключевых процессов, по-новому взаимодействуя с клиентами, партнерами и сотрудниками. Преимущества платформы и продуктов Creatio позволят и дальше удерживать лидерские позиции в этой области, а инвестиции помогут еще эффективнее развивать рынок low-code решений для управления процессами и CRM. Полученные средства будут направлены на ускорение экспансии на глобальном рынке, усиление R&D и активное развитие партнерской экосистемы в 110 странах мира.

«Мы видим будущее, в котором каждый сможет автоматизировать бизнес-идеи за считанные минуты, — отметила Катерина Костерева, сооснователь и CEO Creatio. — Сейчас для бизнес- и ИТ-лидеров критически важно не упустить время и с помощью технологий трансформировать свои организации в low-code компании. Полученные инвестиции помогут нам еще быстрее воплощать в жизнь наше видение — создавать мир, в котором любая компания сможет с легкостью автоматизировать, менять и улучшать свои бизнес-процессы».

Платформа и продукты Creatio высоко оцениваются ведущими аналитическими агентствами мира, решения включены в пять Магических квадрантов Gartner и семь отчетов Forrester Wave.

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