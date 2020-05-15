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В России появился сервис финансовой поддержки креативных индустрий

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

В России запущен сервис финансовой поддержки креативных и творческих индустрий, а также бизнеса, пострадавшего от коронавируса «Радарио.Старт». Об этом Rusbase рассказал представитель проекта.

В России появился сервис финансовой поддержки креативных индустрий

Особенностью сервиса его создатели называют возможность не только собирать средства в виде донатов, но и формировать базу лояльной аудитории и работать с ней через рассылки и другие маркетинговые инструменты.

Площадка также берет на себя вопросы по юридическому и налоговому оформлению, а также передачи денежных пожертвований от аудитории к компании.

Сервис подойдет тем, кто никогда не занимался сбором средств или благотворительными проектами, сообщил сооснователь и гендиректор Radario Сергей Сучков.

«Радарио.Старт» подойдет для организаторов культурных и развлекательных мероприятий, фестивалей; кинопроизводителей, ресторанов, баров, музыкантов и блогеров.

На сайте проекта говорится, что сервис абсолютно бесплатный «на период нестабильной экономической ситуации» и что «позже условия могут измениться».

Фото: Unsplash

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КИвО

20 мая 2020

HR Startup Competition

22 мая 2020

Pandemic Hackathon

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