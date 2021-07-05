Кредиты самозанятым в России предложили выделить в отдельный сегмент

Кредитование для самозанятых в России предложили сделать специальным продуктом: отделить его от потребительского, а также упростить процедуру оформления.

Перечень инициатив подготовили в Общероссийском народном фронте (ОНФ) по итогам жалоб самозанятых на получение кредитов, пишут «Известия». Работающие на себя граждане отметили отсутствие в формах заявлений на кредит возможности указать самозанятость в качестве источника получения доходов.

Список мер для повышения доступности льготного кредитования самозанятых:

выделить кредитования самозанятых в отдельный сегмент (сейчас включено в потребительское);

упростить процедуру оформления льготных кредитов;

развить систему удаленной идентификации и сбора биометрических данных;

верифицировать доходы самозанятых со стороны платформ, с которыми они сотрудничают;

учитывать доходы на электронных кошельках наравне со средствами на банковских картах.

Такие меры должны снизить банковские затраты на обслуживание кредитных программ для самозанятых и повысить заинтересованность кредитных организаций в работе с ними, считают в ОНФ. Перечень планируется направить в ЦБ и Минэк.

В 2020 году государство выделило 1 трлн рублей на льготное кредитование, однако немногие самозанятые взяли заем по сниженной ставке, сообщила «Известиям» замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова. По ее словам, причиной этого стала недостаточная информированность.

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Фото: Unsplash