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Женщины в браке имеют больше шансов получить заем — исследование

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Исследование показало, что женщины в браке имеют больше шансов получить одобрение на выдачу займа. Это учитывая то, что они не являются основной аудиторией финансовых организаций – за займами чаще обращаются мужчины.

Женщины в браке имеют больше шансов получить заем — исследование

Исследование гендерной особенности в шансах получить заем провели специалисты финансовой платформы Webbankir.

Основной аудиторией финансовых организаций являются мужчины – их доля составляет 57%. Однако среди тех, кто получил одобрение на выдачу займа, мужчин и женщин – поровну.

«Такая пропорция может объясняться тем, что женщины по натуре более

дисциплинированы и допускают меньше просрочек», – пояснили эксперты платформы.

Большинство клиентов платформы (66%) – люди не в браке. На долю тех, кто подкрепил свои отношения законом приходится всего 11% аудитории, но они значительно чаще получают одобрение от организации на выдачу займа.

«Анализ интернет-аудитории говорит о том, что люди, оформившие свои отношения, воспринимаются как более надежные. Среди них может быть больше сложившихся профессионалов с хорошим доходом», – отметил генеральный директор платформы Андрей Пономарев.

Для проведения исследования Webbankir использовала данные о своих клиентах (2 млн) в марте текущего года.

Фото на обложке: Demiantseva Olha / Shutterstock

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