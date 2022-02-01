Бизнес стал активнее интересоваться краудлендингом

В 2022 году рынок краудлендинга вырастет в два раза и достигнет 18 млрд руб. Количество платформ увеличится до 100. Уже сейчас 90% компаний, которые привлекли средства таким способом, возвращаются и увеличивают лимиты.

При этом краудлендинг в России развивается медленнее, чем на зарубежных рынках, сообщил «Коммерсантъ».

Развитие сдерживает его неизвестность среди инвесторов и бизнеса, молодость и недостаточное законодательное обеспечение, нехватка надежных заемщиков.

На задержку роста также влияют и проблемы, которые связаны со статусом налогового агента. В законе пока отсутствует четко сформулированная процедура, которая бы подтверждала, что инвестиционные платформы являются явным налоговым агентом.

Сейчас платформы не могут осуществлять функции налоговых агентов, прозрачно оплачивать НДФЛ, полученный физлицами, в бюджет.

В этом году краудлендинг будет развиваться за счет расширения практики доверительного управления. Платформа возьмет на себя функции управления портфелем инвесторов и инвестирует их в оцененные ею займы компаний.

Платформы также расширят свою специализацию — на госконтрактах, недвижимости, рынках акций, займов, «автоматическом инвестировании» в займы.

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