Бизнес стал активнее интересоваться краудлендингом

В 2022 году рынок краудлендинга вырастет в два раза и достигнет 18 млрд руб. Количество платформ увеличится до 100. Уже сейчас 90% компаний, которые привлекли средства таким способом, возвращаются и увеличивают лимиты.
При этом краудлендинг в России развивается медленнее, чем на зарубежных рынках, сообщил «Коммерсантъ».
Развитие сдерживает его неизвестность среди инвесторов и бизнеса, молодость и недостаточное законодательное обеспечение, нехватка надежных заемщиков.
На задержку роста также влияют и проблемы, которые связаны со статусом налогового агента. В законе пока отсутствует четко сформулированная процедура, которая бы подтверждала, что инвестиционные платформы являются явным налоговым агентом.
Сейчас платформы не могут осуществлять функции налоговых агентов, прозрачно оплачивать НДФЛ, полученный физлицами, в бюджет.
В этом году краудлендинг будет развиваться за счет расширения практики доверительного управления. Платформа возьмет на себя функции управления портфелем инвесторов и инвестирует их в оцененные ею займы компаний.
Платформы также расширят свою специализацию — на госконтрактах, недвижимости, рынках акций, займов, «автоматическом инвестировании» в займы.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Jacob Lund /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Y Combinator увеличил вложения в стартапы до $500 тысяч. Как это повлияет на других инвесторов
- 2 Московская биржа запустила торги фьючерсом на индекс недвижимости
- 3 Visa и MasterCard опасаются конкуренции и регулирования в России
- 4 Как легко вести учет средств бизнеса в Google-таблицах
- 5 Самые ожидаемые IPO 2022 года
ВОЗМОЖНОСТИ
01 февраля 2022
01 февраля 2022
07 февраля 2022