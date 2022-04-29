В Госдуму внесли законопроект о регулировании майнинга криптовалют

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о регулировании майнинга криптовалют. В документе сказано о создании специального реестра, в котором будут обязаны зарегистрироваться все, кто майнят цифровые валюты в России.

Законопроект о контроле за майнингом криптовалют внесли в Госдуму депутаты партии «Новые люди». Сам документ опубликован на портале нижней палаты парламента.

Федеральный закон будет регулировать отношения, возникающие при майнинге цифровых валют. В частности будет создан специальный реестр, в котором должны будут регистрироваться все ИП и самозанятые, потребляемая энергия которых превышает установленные федеральным правительством лимиты.

Также в этом реестре будут обязаны регистрироваться все организации и предприятия, основной работой которых является майнинг криптовалют. Они будут помечены как «операторы» майнинга и должны вести учет своей деятельности.

Ранее в Торгово-промышленной палате России предложили приравнять майнинг к бизнесу, чтобы собирать с него налога.

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею разрешить майнинг в регионах с профицитом электроэнергии. Такими были названы Иркутская область, Красноярский край и республика Карелия.

Объем российского рынка криптовалют оценивается в $214 млрд. Всего гражданами России открыто свыше 12 млн криптокошельков.

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