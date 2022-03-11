Бизнес планируют освободить от штрафов за нарушения валютного контроля

Правительство думает о смягчении ответственности экспортеров за нарушения при получении выручки в валюте — ситуация осложнилась из-за санкций. Компании, как ожидается, смогут рассчитывать на освобождение от штрафов и снижение административной нагрузки.
Мера прописана в одной из версий плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях санкционного давления, на него ссылается РБК.
Ожидаемый эффект — «снижение административной нагрузки и исключение рисков необоснованного привлечения к уголовной ответственности за валютные операции при ведении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)».
Что случилось:
- Из-за санкций бизнес, занимающийся ВЭД, а также банки столкнулись с трудностями при международных расчетах в валюте, c проблемами в логистике, сбоями поставок, увеличением их сроков, ростом транспортных и других расходов.
Что обязывает текущее законодательство:
- Экспортеры (кроме несырьевых) должны сообщать банкам точные сроки, зафиксированные во внешнеторговых контрактах, и перечислять валютную выручку на счета в российских банках исходя из этих сроков.
- Подобное требование возлагается на импортеров в части возврата валютных авансов, уплаченных за рубеж за товары, которые оказались непоставленными.
- Если выручка или аванс приходят в банк с опозданием хотя бы на один день, компания получает штраф. За каждый день просрочки нужно возвращать 1/150 ключевой ставки ЦБ (если в итоге валютная выручка возвращена в Россию). Штрафы за невозврат достигают 5–30% от суммы средств, которая должна быть репатриирована.
Что предлагается:
- Исключить риски штрафов для экспортеров за просрочку получения валютной выручки за поставленный товар.
- Смягчить требования к срокам репатриации валютной выручки.
- Не накладывать санкции по различным нарушениям при оформлении, переводе или закрытии паспортов сделок по экспортным контрактам.
Накануне ЦБ ввел новое ограничение для бизнеса — резидентам РФ запретили снимать более $5 тыс. в долларах, евро, иенах, фунтах стерлингов. Эти деньги можно будет использовать только для оплаты зарубежных командировок. Такая мера будет действовать полгода — до 10 сентября 2022 года. При этом Банк России не уточнил, на какой срок распространяется лимит на снятие наличных в валюте.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 В России начали снижаться цены на бензин
- 2 В России резко подскочил спрос на криптовалюту
- 3 Новый пакет санкций и «экстремистская деятельность» Meta: главное для бизнеса к утру 11 марта
- 4 В России запретили экспорт легковушек до конца 2022 года
- 5 Россия ввела временное эмбарго на экспорт зерна и сахара в страны ЕАЭС
ВОЗМОЖНОСТИ
13 марта 2022
15 марта 2022
15 марта 2022