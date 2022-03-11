Бизнес планируют освободить от штрафов за нарушения валютного контроля

Правительство думает о смягчении ответственности экспортеров за нарушения при получении выручки в валюте — ситуация осложнилась из-за санкций. Компании, как ожидается, смогут рассчитывать на освобождение от штрафов и снижение административной нагрузки.

Мера прописана в одной из версий плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях санкционного давления, на него ссылается РБК.

Ожидаемый эффект — «снижение административной нагрузки и исключение рисков необоснованного привлечения к уголовной ответственности за валютные операции при ведении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)».

Что случилось:

Из-за санкций бизнес, занимающийся ВЭД, а также банки столкнулись с трудностями при международных расчетах в валюте, c проблемами в логистике, сбоями поставок, увеличением их сроков, ростом транспортных и других расходов.

Что обязывает текущее законодательство:

Экспортеры (кроме несырьевых) должны сообщать банкам точные сроки, зафиксированные во внешнеторговых контрактах, и перечислять валютную выручку на счета в российских банках исходя из этих сроков.

Подобное требование возлагается на импортеров в части возврата валютных авансов, уплаченных за рубеж за товары, которые оказались непоставленными.

Если выручка или аванс приходят в банк с опозданием хотя бы на один день, компания получает штраф. За каждый день просрочки нужно возвращать 1/150 ключевой ставки ЦБ (если в итоге валютная выручка возвращена в Россию). Штрафы за невозврат достигают 5–30% от суммы средств, которая должна быть репатриирована.

Что предлагается:

Исключить риски штрафов для экспортеров за просрочку получения валютной выручки за поставленный товар.

Смягчить требования к срокам репатриации валютной выручки.

Не накладывать санкции по различным нарушениям при оформлении, переводе или закрытии паспортов сделок по экспортным контрактам.

Накануне ЦБ ввел новое ограничение для бизнеса — резидентам РФ запретили снимать более $5 тыс. в долларах, евро, иенах, фунтах стерлингов. Эти деньги можно будет использовать только для оплаты зарубежных командировок. Такая мера будет действовать полгода — до 10 сентября 2022 года. При этом Банк России не уточнил, на какой срок распространяется лимит на снятие наличных в валюте.

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