Открыта регистрация на вебинар «Customer Experience во время пандемии»

Консалтинговая компания CXB HUB и Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI France Russie) проведут 18 ноября бесплатный вебинар на тему «Customer Experience во время пандемии: насколько клиентский опыт остается приоритетом для компаний?»
На мероприятии выступят ведущие эксперты промышленности, ритейла и гостинично-ресторанного бизнеса. Спикеры из компаний «Декатлон», «Северсталь», Accor и других расскажут, как пандемия и массовый переход в онлайн повлияли на поведение потребителей, и поделятся личным опытом работы во время пандемии.
В онлайн-семинаре примут участие:
- Матье Коббарер, директор по маркетингу сети «Декатлон»;
- Мария Шалина, директор по маркетингу и улучшению клиентского опыта компании «Северсталь»;
- Мария Коростылева, директор по продажам и маркетингу Intercontinental Moscow Tverskaya;
- Карина Страшненко, вице-президент по подбору персонала группы Accor;
- Ареш Аламир, генеральный представитель CXB HUB в России, бывший директор по маркетингу «Ашан»;
- Алексис Грабар, соучредитель и исполнительный директор CXB HUB.
Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке до 18:00, 17 ноября. Мероприятие начнется в 09:30 18 ноября и будет доступно через приложение Zoom.
Фото на обложке: andjelicdragica88/Depositphotos
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