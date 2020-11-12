Открыта регистрация на вебинар «Customer Experience во время пандемии»

Консалтинговая компания CXB HUB и Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI France Russie) проведут 18 ноября бесплатный вебинар на тему «Customer Experience во время пандемии: насколько клиентский опыт остается приоритетом для компаний?»

На мероприятии выступят ведущие эксперты промышленности, ритейла и гостинично-ресторанного бизнеса. Спикеры из компаний «Декатлон», «Северсталь», Accor и других расскажут, как пандемия и массовый переход в онлайн повлияли на поведение потребителей, и поделятся личным опытом работы во время пандемии.

В онлайн-семинаре примут участие:

Матье Коббарер, директор по маркетингу сети «Декатлон»;

Мария Шалина, директор по маркетингу и улучшению клиентского опыта компании «Северсталь»;

Мария Коростылева, директор по продажам и маркетингу Intercontinental Moscow Tverskaya;

Карина Страшненко, вице-президент по подбору персонала группы Accor;

Ареш Аламир, генеральный представитель CXB HUB в России, бывший директор по маркетингу «Ашан»;

Алексис Грабар, соучредитель и исполнительный директор CXB HUB.

Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке до 18:00, 17 ноября. Мероприятие начнется в 09:30 18 ноября и будет доступно через приложение Zoom.

Фото на обложке: andjelicdragica88/Depositphotos