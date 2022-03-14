Треть российских компаний в области кибербезопасности планируют развиваться за рубежом

Примерно 11% российских стартапов в области кибербезопасности не видят возможности продолжать деятельность в России. Треть компаний планируют вывести свой бизнес за рубеж.

В России планируют остаться 72% компания, полагая, что санкции помогут росту рынка и появлению новых отечественных решений мирового рынка. Это свидетествует из результатов опроса фонда «Сколково» и компании «Ростелеком-Солар», сообщил «Коммерсантъ».

По оценке представителей стартапов, уход крупных зарубежных игроков и образовавшийся технологический вакуум при высокой потребности в местных решениях поможет развитию компаний в сфере кибербезопасности, а «драматический рост» атак поможет усовершенствовать технологии и сделать их конкурентоспособными на мировом уровне.

Однако компаниям будет непросто закрепиться на рынке, так как «сфера требует определенного доверия между заказчиком и поставщиком ИБ-услуг, и новичкам трудно срузу добиться больших результатов», сказал коммерческий директор «Кода безопасности» Федор Дбар.

По его мнению, специалисты отрасли предпочитают уходить в местные IT-подразделения крупных корпораций. Федор Дбар считает, что новые зарубежные ограничения не имеют принципиального отличия от санкций 2014 года, и компании давно делают все необходимое, чтобы адаптироваться к жизни в этих условиях.

Ранее Business Insider побеседовал с профессором экономики Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Олегом Ицхоки и профессором экономики Пенсильванского университета Николаем Русановым и выяснил, почему эксперты считают, что сейчас проблема «утечки мозгов» из России особенно актуальна.

В российскую IT-отрасль требуется 1 млн специалистов. Власти через два года планируют подготовить примерно 113 тыс. сотрудников в этой сфере. После начала спецоперации на Украине стало известно, что примерно 5 тыс. IT-специалистов могут покинуть Россию. Сотрудники IT-компаний создают чаты в Telegram для обмена опытом эмиграции и обсуждения вопросов переезда. Некоторые российские и иностранные организации сами вывозят за границу команды разработчиков по 50-100 человек, сообщил топ-менеджер российской IT-компании.

Отъезд IT-специалистов усилит дефицит кадров в отрасли, что может затормозить цифровизацию. По прогнозу Минцифры, к 2027 году дефицит IT-кадров может достигнуть 2 млн человек.

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