Сбербанк обнаружил новый метод мошенничества

Сбербанк предупредил о новой схеме мошенничества с обещанием «подарков» на 180-летие банка. Злоумышленники стали распространять в соцсетях информацию о том, что банк дарит клиентам деньги и скидки на оплату коммунальных услуг.

В банке пояснили, что кибермошенники создают поддельные аккаунты в соцсетях, используя при этом фото и личные данные реально существующих пользователей, сообщил ТАСС.

«Двойники» пишут друзьям человека, чью страницу скопировали, об акции «Сбера», и предлагают «помочь с регистрацией» и сообщить им номер карты, CVV-код, а затем одноразовый пароль из SMS. Если жертва не поймет, что общается с мошенником, и сообщит ему эти данные, то потеряет деньги.

Клиентов попросили проверять всю информацию об акциях только в официальных источниках, а в соцсетях установить настройки приватности и отправлять личные сообщения только пользователям из списка друзей, а также проверять историю сообщений.

В банке также напомнили, что никогда не нужно вводить CVV-код своей карты и SMS-пароль на сайтах, в надежности которых пользователь не уверен.

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Фото: fizkes / Shutterstock