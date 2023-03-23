Чехия продлила запрет на выдачу виз россиянам до марта 2024 года

Власти Чехии до конца марта 2024 года продлили действующий запрет на выдачу виз россиянам и белорусам. Ограничения расширили: теперь граждане России и Беларуси не смогут получить визу, даже если у них имеется еще одно гражданство.
Визы и разрешения на долговременное проживание в стране россияне и белорусы смогут получать лишь в исключительных случаях, например, по гуманитарным соображениям, пишет ТАСС.
Чехия приостановила выдачу виз и временных ВНЖ россиянам в феврале прошлого года, позднее власти продлили запрет до марта 2023 года.
Исключение сделали для гуманитарных поездок и тех, у кого уже есть ВНЖ. Также на краткосрочную визу могут подаваться родственники граждан Чехии, либо те, чье пребывание «отвечает интересам» республики.
Фото на обложке: Cristi Croitoru /
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