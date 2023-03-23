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Чехия продлила запрет на выдачу виз россиянам до марта 2024 года

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Власти Чехии до конца марта 2024 года продлили действующий запрет на выдачу виз россиянам и белорусам. Ограничения расширили: теперь граждане России и Беларуси не смогут получить визу, даже если у них имеется еще одно гражданство.

Чехия продлила запрет на выдачу виз россиянам до марта 2024 года

Визы и разрешения на долговременное проживание в стране россияне и белорусы смогут получать лишь в исключительных случаях, например, по гуманитарным соображениям, пишет ТАСС.

Чехия приостановила выдачу виз и временных ВНЖ россиянам в феврале прошлого года, позднее власти продлили запрет до марта 2023 года.

Исключение сделали для гуманитарных поездок и тех, у кого уже есть ВНЖ. Также на краткосрочную визу могут подаваться родственники граждан Чехии, либо те, чье пребывание «отвечает интересам» республики.

Фото на обложке: Cristi Croitoru / Shutterstock

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