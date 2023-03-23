Власти Чехии до конца марта 2024 года продлили действующий запрет на выдачу виз россиянам и белорусам. Ограничения расширили: теперь граждане России и Беларуси не смогут получить визу, даже если у них имеется еще одно гражданство.

Чехия продлила запрет на выдачу виз россиянам до марта 2024 года