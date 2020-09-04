СМИ: Крупнейший производитель индейки в России задумался об IPO
Крупнейший производитель индейки в России — ГК «Дамате» — задумался о проведении IPO. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в инвестиционных кругах.
Кроме индейки, «Дамате» производит молочные и мясные продукты. По словам источника издания, компания «серьезно» прорабатывает возможность выхода на биржу. Он добавил, что группа не спешит с размещением и рассматривает его на горизонте двух лет.
В «Дамате» обсуждали возможность проведения IPO, подтвердил изданию один из консультантов по M&A. Говорить о конкретных параметрах пока рано, в качестве одной из площадок рассматривалась Московская биржа, отметил источник.
По данным Agrifood Strategies, в 2019 году «Дамате» выпустила 131 тысячу тонн индейки и заняла 45,47% российского рынка в натуральном выражении. Портфель брендов «Дамате» включает «Индилайт», «Молком», BazarCo.
Соучредители компании — Наум Бабаев и Рашид Хайров. Согласно базе данных «Контур-фокус», ООО «АПК "Дамате"» почти на 100% принадлежит кипрской «Эйси Демейт Токи Лимитед». Меньше 0,1% принадлежит УК «Дамате».
Выручка агропромышленного комплекса «Дамате» по итогам прошлого года составила 41,3 млн, чистая прибыль — 8,2 млн рублей.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter