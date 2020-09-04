СМИ: Крупнейший производитель индейки в России задумался об IPO

Крупнейший производитель индейки в России — ГК «Дамате» — задумался о проведении IPO. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в инвестиционных кругах.

Кроме индейки, «Дамате» производит молочные и мясные продукты. По словам источника издания, компания «серьезно» прорабатывает возможность выхода на биржу. Он добавил, что группа не спешит с размещением и рассматривает его на горизонте двух лет.

В «Дамате» обсуждали возможность проведения IPO, подтвердил изданию один из консультантов по M&A. Говорить о конкретных параметрах пока рано, в качестве одной из площадок рассматривалась Московская биржа, отметил источник.