Как прошла международная конференция Data Fusion

30–31 марта состоялась международная конференция Data Fusion от ВТБ и фонда «Сколково», посвященная синергии данных. За два дня эксперты выступили с 50 докладами, а всего в мероприятии приняли участие около 100 спикеров. Запись онлайн-трансляции можно посмотреть на сайте .

Организаторы отметили, что участники из 38 стран и 500 городов посмотрели трансляцию 44 тыс. раз. На открытии выступили заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик и председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович. Среди спикеров были представители ВТБ, Mail.Ru Group, IBM, Huawei, «PwC Россия», Gartner, Yandex DataSphere, «Сколтеха», VisionLabs и многих других компаний и организаций.

В финале объявили победителей Data Fusion Contest — онлайн-соревнования дата-сайентистов, которое проходило с 27 января по 21 марта. В нем приняли участие более 1000 опытных специалистов по Data Science и студентов российских вузов — в том числе «Сколтеха», МФТИ и МГУ. Победители разделили денежный приз в 2 млн рублей.

Также в ходе конференции заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик анонсировал ежегодную премию Data Fusion Award. Цель премии — обмен знаниями о лучших подходах и передовых реализованных проектах в области Data Fusion. Церемония вручения премии будет проходить в рамках конференции, первые номинанты будут объявлены уже в следующем году.



Фото на обложке: Anton Gvozdikov / Shutterstock