​​Каким будет финтех в мире и России: тренды и прогнозы

Какие технологии и направления в мировом и отечественном финтехе будут доминировать в перспективе нескольких лет — в материале RB.RU.

Цифровая эпоха приучила людей к скорости и удобству получения услуг в разных сферах, и они ожидают подобный опыт в области финансов. В ответ на этот запрос финтех-компании внедряют технологии вроде ИИ, ML, блокчейна и других, чтобы создавать новые и совершенствовать существующие услуги и продукты в части их безопасности и актуальности для потребителей.

Эксперты оценивают финтех как отрасль, которой еще предстоит совершить революцию в мире финансов. Неудовлетворительное качество банковского обслуживания и отсутствие доступа к банковским услугам и сервисам у более половины населения планеты — главные вызовы, стоящие сегодня перед финтехом, и вместе с тем зоны роста.

По данным аналитической компании Allied Market Research, в 2022 году объем мирового финтех-рынка составил $133,84 млрд и к 2030 году достигнет $556,58 млрд при среднегодовом темпе роста 19,5%. Самый крупный сегмент в 2023 году — цифровые инвестиции.

RB.RU совместно с ВТБ представляют новую карту российского финтеха. На ней собраны все ключевые компании рынка в различных направлениях, а также информация о корпоративных инноваторах.

Содержание:

Общемировые финтех-тренды

Аналитики Expert Market Research полагают, что в ближайшее десятилетие финтех будут двигать:

безналичные платежи, всплеск которых случился в период пандемии коронавируса. К 2027 году количество людей, которые будут пользоваться цифровыми платежами, вырастет до 5,48 млрд человек;

рост цифрового кредитования;

внедрение инновационных технологий для предотвращения киберпреступлений и финансового мошенничества;

внедрение персонализированного ИИ;

внедрение машинного обучения для улучшения моделей кредитного скоринга и мониторинга покупательского поведения заемщиков;

внедрение роботизированной автоматизации процессов для улучшения потребительского опыта и повышения эффективности бизнеса.

Похожие тенденции называют и аналитики агентства Exploding Topics, чьим исследованиям и прогнозам доверяют Shopify, Amazon, Apple, Netflix, Google. Чтобы заглянуть в будущее финтеха, которое ждет нас буквально завтра, рассмотрим их прогноз подробнее.

Рост интереса потребителей к встроенным финансам

Встроенные финансы — широкая категория финансовых услуг и продуктов, интегрированных в нефинансовые сайты и приложения вроде маркетплейсов, интернет-магазинов и социальных сетей. В качестве примера можно привести оплату с помощью цифрового кошелька и BNPL-сервисы, работающие по принципу «купи сейчас, плати потом».

В 2022 году объем мирового рынка встроенных финансов составил $66,8 млрд, а к 2032 году он увеличится до $622,9 млрд. Стремительный рост эксперты связывают с все большим проникновением смартфонов и интернета по всему миру.

BNPL оценивают как самую быстрорастущую модель встроенного финансирования. По прогнозам, к 2030 году мировой рынок BNPL увеличится до $122,19 млрд с $30,38 млрд в 2023 году при среднегодовом темпе роста 22%. Основным двигателем рынка эксперты называют широкое распространение электронной коммерции.

Главное преимущество встроенных финансов — удобство: чтобы воспользоваться возможностью оплатить товар частями, покупателю не нужно переходить на сторонние ресурсы, все происходит в «одном окне». Бизнес, в свою очередь, получает лояльных клиентов и увеличение выручки: в отчете компании Bond говорится, что 32% потребителей тратят больше там, где есть встроенные финансы, а 30% предпочтут бренд, который предлагает такие услуги.

Повсеместное внедрение роботизированной автоматизации процессов (RPA)

Технология RPA предназначена для автоматизации однотипных, трудоемких задач, для решения которых не требуются умственные способности человека. Один из известных разработчиков RPA в мире — UiPath. В 2021 году компанию оценили в $35 млрд.

Объем мирового рынка RPA в 2022 году достиг $2,3 млрд. Аналитическая компания Grand View Research прогнозирует, что в период с 2022 по 2030 год он будет в среднем расти на 38,2% в год. Причем большую часть выручки обеспечат компании, которые оказывают банковские, финансовые и страховые услуги.

По данным Gartner, 80% руководителей в финансовых организациях уже внедрили или планируют внедрить RPA. Эта технология поможет получать информацию о поведении клиентов, анализировать счета, бороться с финансовыми преступлениями и многое другое. По оценке экспертов, внедрив RPA, организации могут сэкономить до 30% на операционных расходах.

Активное использование ИИ в банках

В 2020 году объем рынка ИИ в банковской отрасли достиг $3,88 млрд и к 2030 году увеличится до $64,03 млрд. По мнению аналитиков, банки по всему миру находятся на начальном этапе внедрения решений искусственного интеллекта, хотя многие из них понимают, какую потенциальную пользу несет ИИ бизнесу.

Банки могут использовать ИИ, чтобы лучше понимать потребности и ожидания клиентов, прогнозировать их отток и многое другое. Перспективные направления для применения ИИ — диалоговый банкинг, обнаружение мошенничества и андеррайтинг (оценка рисков, связанных с кредитованием). По прогнозам аналитиков Autonomous NEXT, к 2030 году благодаря ИИ финансовые организации сократят операционные расходы на 22%, что эквивалентно $1 трлн.

Рост потребности работников в зарплате по требованию

По данным Exploding Topics, количество поисковых запросов «доступ к заработной плате» за последние пять лет выросло на 3300%. Возможность получить заработанные деньги раньше определенной даты помогает сотрудникам справиться с непростой жизненной ситуацией и, как следствие, стрессом, а также повышает лояльность по отношению к работодателю. По данным компании DailyPay, у бизнеса, использующего pay on-demand-сервисы, текучесть кадров может снизиться на 73%.

Увеличение числа пользователей необанков

Необанки — финансовые организации, которые предлагают такой же широкий спектр услуг, как и традиционные банки, но отличаются тем, что существуют исключительно в цифровом формате. По данным Statista, количество пользователей необанков по всему миру составит 376,9 млн к 2027 году.

Необанки привлекают возможностью получить безупречный цифровой опыт, а также опции вроде открытия счета всего за пару минут и автоматического накопления средств, отсутствия комиссий за счет и требований к ежемесячному балансу. По прогнозам Grand View Research, в период с 2023 по 2030 год мировой рынок необанкинга будет расти с годовым темпом в 54,8%. В 2022 году его объем оценивался в $66,82 млрд.

Финтех-тренды в России

Финтех — одна из стабильно растущих отраслей в России. Даже в период больших потрясений последних лет — таких как пандемия коронавируса, западные санкции, ограничение доступа к зарубежному ПО — рынок показывал положительную динамику. Согласно отчету Smart Ranking, объем российского финтех-рынка в 2022 году увеличился на 32,71% по сравнению с 2021 годом и составил 138,88 млрд рублей. Среди самых быстрорастущих сегментов — кредитование, бухгалтерия, перевод денежных средств и платежные системы. К концу 2023 года аналитики ожидают роста рынка не менее чем на 30% благодаря продолжающемуся импортозамещению иностранных решений.

Тем не менее в 2022 году жизнь российского финтеха осложнилась. «Если прежде компании ощущали себя частью глобального рынка и могли привлекать зарубежное финансирование и выходить под своим брендом на рынки других стран, то сейчас российский сегмент “окукливается” и разделяется с зарубежным: компании ищут финансирование внутри страны, а для работы на иностранных рынках регистрируют новые товарные знаки, формально не аффилированные с РФ, что усложняет развитие. При этом зарубежные контролирующие органы активно стремятся к данному размежеванию.

Также российским финтех-компаниям стало сложнее в использовании зарубежных разработок. Причем как в популярных областях (к примеру, AI и ChatGPT), так и в базовых, где проблемой стало отсечение от иностранной облачной инфраструктуры и ПО», — Елена Бочкова, IT-директор МФК «Займер».

В целом, несмотря на изоляцию, российскому финтеху присущи схожие с западными тренды развития. «Управление финансами через мобильные приложения в смартфоне, банки без отделений, мгновенные платежей и выпуск карт — тенденции, которые сегодня характерны и для отечественного финтеха, и для зарубежного. Интересно, что Россия даже опережает западные рынки в скорости внедрения этих инноваций, несмотря на ограничения в доступе к определенным технологиям», — Иван Стружков, директор по небанковским продуктам в «Точке».

Но есть и принципиальные отличия. «Главное — модель монетизации. В российском финтехе основные источники финансовых потоков — транзакционные доходы от операций с картами, кредитование с относительно высокими процентами и эффективная система по возврату средств. На Западе, напротив, необанки для физлиц вынуждены взимать плату за обслуживание и зарабатывать на обменных операциях. Большую роль в их доходности играют операции с криптовалютой», — продолжил Иван Стружков.

Алексей Толстик, сооснователь и генеральный директор финтех-платформы Mandarin, среди заметных отличий российского финтеха также назвал превосходство фронт-офисных решений над бэк-офисными: «С точки зрения интерфейсов и User Experience (UX) развитие идет очень высокими темпами. Российские компании создают красивые и удобные для пользователей продукты, тогда как западные на первое место ставят бэк-офисные процессы и их автоматизацию. Так, мобильные приложения ведущих банков Великобритании Barclays и Lloyds Bank выглядят хуже, чем многие приложения российских кредитно-финансовых организаций, не входящих в топ-20. Однако у них уже нет отделений, кроме выставочных, и эти банки лучше автоматизированы».

Какие еще тренды, по мнению игроков рынка, будут определять развитие российского финтеха в ближайшем будущем, разберем далее. В целом можно говорить о том, что часть из них напрямую связана с изменениями, начавшимися в 2022 году, а другая перекликается с общемировыми.

Импортозамещение

По словам Елены Бочковой, IT-директора МФК «Займер», требования по импортозамещению пробудили у бизнеса интерес к разработкам отечественных финтех-компаний. Кроме того, сложности с международными переводами и активный оборот со странами ближнего зарубежья сформировали потребность в нестандартных продуктах для переводов и оплаты: «Акцент будет на замещении “выпавших” технологий и инструментов — в первую очередь, платежей без использования физических карт (замена ушедших Apple Pay и Google Play), а также зарубежных переводов (вместо отключенного во многих банках SWIFT). Также актуален поиск альтернатив аппсторам (App Store и Play Market) из-за постоянного “выбивания” приложений российских финтех-компаний из них».

Внедрение цифрового рубля и рост активности цифровых финансовых активов (ЦФА)

1 августа 2023 года вступил в силу закон о внедрении цифрового рубля. Таким образом, в России помимо наличных и безналичных денег появились цифровые. Цифровой рубль — уникальный код, который хранится в электронном кошельке на специальной платформе Банка России. С ним можно проводить все те же операции, что и с обычными деньгами. Сейчас цифровой рубль запущен в качестве пилотного проекта, к участию приглашены 13 банков. Если тестирование пройдет успешно, он станет доступен россиянам в 2025-2027 году.

«В ближайшие годы рост внутреннего финтех-рынка ускорится, в особенности благодаря предстоящему внедрению цифрового рубля. Многие компании будут уделять более пристальное внимание этому сегменту, что приведет к появлению новых уникальных продуктов и услуг, основанных на технологиях блокчейна и цифрового рубля. Помимо этого, цифровой переход сделает процесс международного товарооборота для контрагентов из России более удобным и простым, что станет важным фактором для облегчения коммерческих взаимоотношений с зарубежными странами», — Станислав Чернухин, CEO компании-разработчика финтех- и криптоприложений Polygant.

Усиление роли государства

По мнению Алексея Толстика, сооснователя и генерального директора финтех-платформы Mandarin, реализация масштабных проектов вроде «СБПэй» и платежной системы «Мир» невозможна без значительных государственных инвестиций. Поэтому в будущем подобные инновации также будут создаваться при участии государства.

Елена Бочкова, IT-директор МФК «Займер», также выделяет активную роль Банка России в регулировании рынка. Один из ярких примеров — целенаправленное охлаждение рынка микрокредитования, напрямую влияющее на количество и энтузиазм участников отрасли.

Активное использование технологий ИИ

Развитие технологий на базе ИИ — один из наиболее устойчивых общемировых технологических трендов. «Персонализация взаимодействия с клиентом на основе его поведенческих факторов, внедрение NLP для совершенствования процессов обслуживания, применение больших языковых моделей для снижения издержек в самых разных сферах банкинга и не только. ИИ — уже сейчас один из самых крупных технологических сегментов по размерам инвестиций российских банков», — Наталия Дегтярева, директор Акселератора ВТБ. Однако, по ее словам, развитие технологий ИИ создает дополнительные риски в области информационной безопасности, так что это направление также будет мейнстримом в ближайшие годы.

Алексей Ремизов, финансовый директор ГК «Орбита», дополнил: «ИИ уже несколько лет используется в распознавании сканов документов, справок и тому подобного. В будущем напрашивается применение ИИ в скоринге заявок на кредиты и, возможно, в процессах прогнозирования: для выбора мест установки банкоматов или открытия отделений, формирования их графика работы. Но пока заменяющей человека функции мы особо не наблюдаем. Возможно, под контроль технологий попадут колл-центры и чаты поддержки».

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Среди других трендов эксперты назвали внедрение роботизации, рост цифровых платежей и популярности приложений для анализа и управления личными финансами, увеличение интереса к блокчейну и криптовалютам — то, о чем мы уже говорили в разделе, посвященном мировым финтех-трендам. Наталия Дегтярева, директор Акселератора ВТБ, также добавила: «Санкционное давление дает мощный стимул для развития сегмента трансграничных платежей. Будут продолжать свое развитие технологии децентрализованных финансов, чему способствует поддержка регулятора в части развития операций с цифровыми финансовыми активами».

По мнению Анзора Таова, директора цифровых продуктов сервиса автозаймов CarMoney, вскоре можно будет наблюдать рост числа цифровых платформ, предлагающих различные продукты и обеспечивающих высокий уровень обслуживания клиентов: «Свои платформы разрабатывают не только банки, но и МФО, инвестиционные компании, операторы страхового рынка. Более того, организации, которые уже внедрили готовые цифровые платформы, активно устанавливают партнерства с поставщиками дополнительных услуг, расширяя свою функциональность».

Перспективы российского финтеха

Алексей Толстик, сооснователь и CEO финтех-платформы Mandarin

Если оценивать ситуацию объективно, высока вероятность того, что финтех станет нишевым и регионально ориентированным, так как конкуренция была и остается важнейшим фактором развития рынка.

С одной стороны, ее отсутствие — позитивный момент, потому что у компаний появляется возможность больше зарабатывать, удовлетворяя потребности людей и организаций во всем, начиная с самых базовых программных продуктов и сервисов. С другой — без конкуренции и доступа к передовым западным продуктам и технологиям эффективное развитие финтеха невозможно. У компаний должны быть стимулы для постоянного совершенствования проектов, а мотивировать на это могут только конкуренты.

Рассматривая перспективы российского финтеха, можно говорить о том, что, если ситуация в мире не нормализуется, скорее всего, его ждет отставание. Для того, чтобы избежать этого сценария, необходимо уже сегодня начать разработку собственных инновационных продуктов. В связи с тем, что обмен со значительной частью стран мира затруднен как технологически, так и информационно, с каждым годом адаптировать зарубежные аналоги будет все сложнее.

Для реализации передовых проектов необходимы масштабные венчурные инвестиции. Если в отрасль не придет большое количество денег, то, скорее всего, мы будем наблюдать ее стагнацию.

Сейчас уровень обслуживания клиентов в b2b и b2c достаточно высокий, поэтому деградации не будет, никто не вернется в прошлый век. Однако российские продукты станут все меньше соответствовать стандартам и передовым трендам, которые задают страны с развитой IT- и финтех-экосистемой.

Станислав Чернухин, CEO Polygant

В плане перспектив развития российского финтеха в ближайшие годы у меня оптимистичный настрой:

в России хорошо развита разработка ПО, так что уверен, процесс импортозамещения пройдет успешно;

внедрение технологий блокчейна, искусственного интеллекта, больших данных и других инноваций будет продолжаться, что сформирует новые возможности для развития российского финтеха, а также поможет наладить международные платежи. Уже сейчас в России активно используются QR-коды и другие технологии, ведутся обсуждения открытого банкинга;

постепенно будет формироваться более предсказуемая и гибкая регулятивная среда, что будет способствовать росту и развитию финтех-проектов;

с расширением предложения финтех-услуг, повышением их качества, а также при условии наличия обучающих программ, ожидается увеличение доверия со стороны потребителей.

В общем, продолжаем двигаться в авангарде технологий.

Елена Бочкова, IT-директор МФК «Займер»

Прогнозы возможны только без учета прилета очередного «черного лебедя». Если сохранятся существующие тенденции, можно предположить дальнейшее размежевание российского и общемирового финтеха. Скорее всего, национальный финтех «окуклится» в пределах блока России и ближнего зарубежья, сосредоточившись на его проблематике как драйвере развития и продвижения.

Некоторым мостиком между этими мирами станут альтер-эго российских финтех-компаний с иностранными регистрациями, предназначенные для работы на зарубежных рынках. Через них будет происходить обмен технологическими наработками между российским и зарубежным финтехом.

При этом будет заметна смена географических ориентиров для этих зарубежных представительств: наиболее интересными станут не традиционно богатые западные рынки, а рынки растущих макрорегионов: арабских стран, Юго-Восточной Азии и Африки. Это будет связано как с ростом рынков этих стран, так и с меньшим числом сложностей для российских компаний со стороны регуляторов.

Немаловажную роль будет играть и общее состояние экономики. При снижении располагаемых доходов населения финтех снова сосредоточится на вопросах кредитования, в том числе микрокредитов, вместо инструментов сбережения и инвестиций, таких как брокеридж для физлиц и пр.

Наконец, в скором времени можно ожидать постепенное охлаждение интереса к технологиям генеративного ИИ (традиционная кривая Гартнера) с одновременным выходом на траекторию эффективного использования.

Елена Титова, CEO «Центр Орбита»

Банки будут интегрировать маркетплейсы: заказ билетов, брони отелей, покупку продуктов, топлива и так далее. Возникнет оптимизация банковского персонала: банковских кассиров мы видим все меньше и меньше — отдельные лица только для снятия крупных наличных или покупки валюты, золота.

Абсолютно точно банки пойдут в отлаживание бэк-офисных процессов, уже сейчас высокие косты на обслуживание бэков, и за счет этой оптимизации процессов также последует активное сокращение персонала.

Также банки будут открыто взаимодействовать с юридическими лицами, будут подключать историю с цифровым гособслуживанием, получением сертификатов, попаданием в различные реестры, которые требуются компаниям в зависимости от их спектра деятельности.

Будет уделяться внимание кибербезопасности. На мой взгляд, это открытая ниша. Появятся компании, которые будут создавать решения для работы с проблемой утечек и защиты данных.

Наталия Дегтярева, директор Акселератора ВТБ

Крупные российские банки имеют исторически высокий уровень цифровизации, а онлайн-банкинг развивается очень стремительно вслед за потребностями клиентов. Российским финтех-стартапам сложно расти в конкуренции с крупными игроками и при этом соответствовать всем требованиям регулятора. Эти факторы вместе со слабо развитым венчурным рынком приводят к необходимости сотрудничества крупных игроков с мелкими — от запуска совместных сервисов до покупки банком финтех-стартапа. Вместе с тем на Западе развитию финтех-отрасли способствуют более низкие регуляторные требования и развитый венчурный рынок, где финтехи завоевывают свои ниши и нередко дорастают до единорогов.

После ухода западных игроков доля финтех-проектов в общем пайплайне акселератора существенно снизилась, более востребованными стали разработки, позволяющие быстро решать задачи импортозамещения. Российским финтех-стартапам всегда было непросто конкурировать с подразделениями внутренней разработки ведущих технологических игроков, в первую очередь, банков.

Однако спрос на финтех-решения сегодня определяют не только банки, и мы считаем крайне важным попытаться сформировать объективную картину рынка. Это одна из причин, по которым нам очень интересно провести независимый анализ рынка и участвовать в формировании финтех-карты, отражающей его состояние и фиксирующей актуальные тренды.

Мы вот уже четыре года занимаемся реализацией совместных проектов со стартапами по пилотированию их решений в подразделения банка. Сейчас работа с инновациями в ВТБ стала еще более комплексной: в этом году на Startup Village банк представил собственную систему по работе с инновациями.

Среди наиболее интересных для нас продуктовых направлений — новые сервисы для коммуникаций с клиентами, решения по персонализации коммуникаций, решения в области личных финансов, любые небанковские сервисы для расширения клиентских предложений, инструменты для решения маркетинговых задач и обогащения клиентских данных, HRtech-решения.

За три квартала 2023 года мы провели экспертизу почти 300 решений стартапов и реализовали более 20 пилотных проектов. Существенную долю среди них занимают разработки в области импортозамещения. Надеюсь, что рынок постепенно насытится ими и уже в следующем году мы увидим больше прорывных бизнес-моделей и инновационных продуктов и сервисов от финтех-стартапов.