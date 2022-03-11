Поисковики заставят удалять из выдачи ссылки на «неприземленные» IT-компании

В России поисковые сервисы обяжут отмечать в выдаче «неприземленные» IT-компании. Неисполнение повлечет наложение штрафа до 1 млн рублей. Соответствующий законопроект об оборотных штрафах для иностранных интернет-компаний внесли в Госдуму.

Документ также содержит формулировку, по которой поисковики в дальнейшем должны удалять из выдачи ссылки на компании, которые отказались исполнять закон о «приземлении». В противном случае им грозит штраф в размере до 5 млн рублей.

Большинство зарубежных IT-компаний до сих пор не открыли представительства в России и что-либо взыскать с них не получится, сообщил «Коммерсанту» глава направления разрешения IT&IP-споров «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. Важнее, что после назначения штрафа российские власти могут ограничивать доступ к ресурсу в связи с неуплатой штрафа. Однако сейчас многие зарубежные компании сообщают о приостановке деятельности в России на фоне спецоперации на Украине.

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко считает, что требования удалять из поисковой выдачи ссылки на иностранные IT-компании, которые не приземлятся, выполнят только российские поисковики, а зарубежные традиционно проигнорируют.

За отказ от регистрации личного кабинета на сайте Роскомнадзора, размещения на своем сайте формы обратной связи и регистрации российского юрлица (или созданию филиала, или открытию представительства) будет предусмотрен оборотный штраф в размере до одной десятой совокупного размера выручки IT-компании. При повторном нарушении штраф может составить до одной пятой части выручки.

Закон о «приземлении» был принят в 2021 году. Под требования его попали компании с аудиторией от 500 тыс. российских пользователей: Meta, Google, Apple, Telegram, Zoom и другие. Согласно закону, компании должны выполнить три требования: зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, открыть представительство или зарегистрировать юрлицо, и создать форму обратной связи на своем сайте.

За неоднократное неудаление запрещенного контента Meta была оштрафована в России на 1,9 млрд рублей, а Google — на 7,2 млрд рублей. Первой закон о «приземлении» исполнила Apple в начале февраля этого года.

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