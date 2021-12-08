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На Demo Day бизнес-акселератора «Физтех.Старт» финалисты поделятся своими результатами

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

15 декабря 2021 года пройдет финал акселерационной программы ведущего технического вуза страны МФТИ «Физтех.Старт». На Demo Day финалисты в формате питч-сессии расскажут о своих продуктах и достижениях, результатах сотрудничества с партнерами, поделятся планами на будущее и запросами к рынку.

На Demo Day бизнес-акселератора «Физтех.Старт» финалисты поделятся своими результатами

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Восьмой сезон акселератора проходил сразу в трех треках:

  • классическом в партнерстве со Startech.vc, куда подавали заявки перспективные проекты различных направлений с готовым продуктом;
  • game-треке в партнерстве с международными студиями Green Grey и 1518 Studios, где стартапы направлений GameTech, MentalHealth, EdTech с геймификацией дорабатывали свои решения под запросы рынка;
  • совместном треке с «МегаФоном», где у проектов была возможность запустить пилот на базе телекоммуникационной компании.

По результатам финала фонд Moscow Seed Fund выберет наиболее инвестиционно привлекательного выпускника акселератора и вручит грант на развитие проекта в размере 500 тыс. рублей.

Мероприятие пройдет офлайн с трансляцией в YouTube. Регистрация — на сайте. К участию приглашают экспертов, инвесторов, представителей корпораций, проекты, которые планируют пройти отбор в следующий сезон акселератора, и всех, кому интересны технологические проекты.

Фото на обложке: Anton Gvozdikov / Shutterstock

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