На Demo Day бизнес-акселератора «Физтех.Старт» финалисты поделятся своими результатами

15 декабря 2021 года пройдет финал акселерационной программы ведущего технического вуза страны МФТИ «Физтех.Старт». На Demo Day финалисты в формате питч-сессии расскажут о своих продуктах и достижениях, результатах сотрудничества с партнерами, поделятся планами на будущее и запросами к рынку.

Восьмой сезон акселератора проходил сразу в трех треках:

классическом в партнерстве со Startech.vc, куда подавали заявки перспективные проекты различных направлений с готовым продуктом;

game-треке в партнерстве с международными студиями Green Grey и 1518 Studios, где стартапы направлений GameTech, MentalHealth, EdTech с геймификацией дорабатывали свои решения под запросы рынка;

совместном треке с «МегаФоном», где у проектов была возможность запустить пилот на базе телекоммуникационной компании.

По результатам финала фонд Moscow Seed Fund выберет наиболее инвестиционно привлекательного выпускника акселератора и вручит грант на развитие проекта в размере 500 тыс. рублей.

Мероприятие пройдет офлайн с трансляцией в YouTube. Регистрация — на сайте. К участию приглашают экспертов, инвесторов, представителей корпораций, проекты, которые планируют пройти отбор в следующий сезон акселератора, и всех, кому интересны технологические проекты.