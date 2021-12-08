На Demo Day бизнес-акселератора «Физтех.Старт» финалисты поделятся своими результатами

15 декабря 2021 года пройдет финал акселерационной программы ведущего технического вуза страны МФТИ «Физтех.Старт». На Demo Day финалисты в формате питч-сессии расскажут о своих продуктах и достижениях, результатах сотрудничества с партнерами, поделятся планами на будущее и запросами к рынку.
Восьмой сезон акселератора проходил сразу в трех треках:
- классическом в партнерстве со Startech.vc, куда подавали заявки перспективные проекты различных направлений с готовым продуктом;
- game-треке в партнерстве с международными студиями Green Grey и 1518 Studios, где стартапы направлений GameTech, MentalHealth, EdTech с геймификацией дорабатывали свои решения под запросы рынка;
- совместном треке с «МегаФоном», где у проектов была возможность запустить пилот на базе телекоммуникационной компании.
По результатам финала фонд Moscow Seed Fund выберет наиболее инвестиционно привлекательного выпускника акселератора и вручит грант на развитие проекта в размере 500 тыс. рублей.
Мероприятие пройдет офлайн с трансляцией в YouTube. Регистрация — на сайте. К участию приглашают экспертов, инвесторов, представителей корпораций, проекты, которые планируют пройти отбор в следующий сезон акселератора, и всех, кому интересны технологические проекты.
Фото на обложке: Anton Gvozdikov /
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