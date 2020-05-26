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Девелоперы столичного региона реализуют три проекта поддержки малого бизнеса

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Московские и подмосковные девелоперы проведут флешмоб #поддержималыйбизнес, инициированный компанией Level Group. Об этом говорится в ее сообщении. К акции поддержки малого и среднего бизнеса присоединились ГК «ФСК», «А101», «Сити XXI век».

Девелоперы столичного региона реализуют три проекта поддержки малого бизнеса
  • Level Group предложила три проекта поддержки:
  1. компания предоставит представителям малого и среднего бизнеса свои каналы коммуникации для привлечения новых клиентов;
  2. частично заменит брендированную продукцию на товары социальных предпринимателей;
  3. предусмотрит индивидуальные условия для представителей малого и среднего бизнеса, арендующих площади в коммерческих помещениях компании.

Общий объем поддержки оценивается в несколько миллионов рублей в месяц. 

  • ГК «ФСК» предложит всем частным предпринимателям, которые работают на территории ее жилых комплексов, рекламную поддержку: расскажет об их услугах в социальных сетях и сделает рассылку по клиентской базе.
  • Все новые арендаторы коммерческих помещений ГК «А101» получат полные арендные каникулы сроком на 8 месяцев, а предприятия медицины – на 9 месяцев.

Кроме того, на платформе «А101 Бизнес» можно будет получить информацию о том, какие объекты уже работают и где расположены, где есть свободные помещения и какие франшизы заранее их одобрили.

Подмосковный девелопер «Сити-XXI век» продвигает активных жителей в социальных сетях, устраивает ярмарки, на которых предприниматели реализуют свою продукцию соседям и всем желающим.

Помещение предоставляется бесплатно, но есть одно условие: 10% от выручки каждый предприниматель перечисляет в благотворительный фонд «Время добра».

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