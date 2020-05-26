Девелоперы столичного региона реализуют три проекта поддержки малого бизнеса

Московские и подмосковные девелоперы проведут флешмоб #поддержималыйбизнес, инициированный компанией Level Group. Об этом говорится в ее сообщении. К акции поддержки малого и среднего бизнеса присоединились ГК «ФСК», «А101», «Сити XXI век».

Level Group предложила три проекта поддержки:

компания предоставит представителям малого и среднего бизнеса свои каналы коммуникации для привлечения новых клиентов; частично заменит брендированную продукцию на товары социальных предпринимателей; предусмотрит индивидуальные условия для представителей малого и среднего бизнеса, арендующих площади в коммерческих помещениях компании.

Общий объем поддержки оценивается в несколько миллионов рублей в месяц.

ГК «ФСК» предложит всем частным предпринимателям, которые работают на территории ее жилых комплексов, рекламную поддержку: расскажет об их услугах в социальных сетях и сделает рассылку по клиентской базе.

Все новые арендаторы коммерческих помещений ГК «А101» получат полные арендные каникулы сроком на 8 месяцев, а предприятия медицины – на 9 месяцев.

Кроме того, на платформе «А101 Бизнес» можно будет получить информацию о том, какие объекты уже работают и где расположены, где есть свободные помещения и какие франшизы заранее их одобрили.

Подмосковный девелопер «Сити-XXI век» продвигает активных жителей в социальных сетях, устраивает ярмарки, на которых предприниматели реализуют свою продукцию соседям и всем желающим.

Помещение предоставляется бесплатно, но есть одно условие: 10% от выручки каждый предприниматель перечисляет в благотворительный фонд «Время добра».