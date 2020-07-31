СМИ узнали о планах «китайского Uber» выйти на российский рынок экспресс-доставки

Китайская компания DiDi, которая планирует запустить в России сервис такси, также рассматривает возможность приобрести российский бизнес международной компании экспресс-доставки Dostavista. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник на рынке.

Как отметил собеседник агентства, интерес к бизнесу Dostavista, которая имеет российские корни и работает в 10 странах, проявляет ряд компаний, в том числе азиатские, включая DiDi.

По словам источника, российский бизнес Dostavista оценивается примерно в 5-6 годовых оборотов — то есть порядка 5-6 млрд рублей.

Один из основных акционеров Dostavista Михаил Александровский рассказал ТАСС, что ее собственники рассматривают различные варианты сделки, компания ведет переговоры с несколькими стратегическими инвесторами, в том числе из Азии. Однако он не уточнил, с какими именно компаниями идут переговоры.

В пресс-службе DiDi не прокомментировали информацию об интересе компании к Dostavista.

Dostavista — международный сервис доставки день-в-день, работающий по принципу краудсорсинга и основанный в 2012 году. Офисы компании работают в 10 странах: в России, Бразилии, Индии, Индонезии, Республике Корея, Малайзии, Мексике, Турции, Вьетнаме и на Филиппинах.

Количество самозанятых зарегистрированных курьеров в компании составляет более 1,3 млн человек. По данным Crunchbase, с начала основания компании в результате четырех раундов инвестирования Dostavista привлекла более $20 млн.

DiDi, также основанная в 2012 году, — крупнейший сервис автомобильных перевозок в Китае. В июле DiDi объявила о планах запуститься в России, начав сотрудничать с таксопарками и подключать водителей к сервису в Казани.

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