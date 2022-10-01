Медиа-стартап Сергея Галеева Displayforce привлек €500 тысяч от NL Platform

Гонконгский медиа-стартап Displayforce привлек €500 тысяч в ходе pre-seed стадии с участием NL Platform. Компания Сергея Галеева разработала инструмент автоматизации маркетинга на базе искусственного интеллекта.
Об этом стало известно на Retail Technology Innovation Hub. Displayforce предоставляет платформу для рекламных экранов в магазинах, которая создает персонализированные предложения на основе возраста, пола, настроения и внешнего вида клиента.
Фото: Displayforce.ai
«Мы гордимся тем, что наша технология признана таким крупным оператором в ретейл-экосистеме Евросоюза. Эта сделка позволит нам выйти на новые рынки в Европе, а также улучшить продажи и маркетинг», — заявил CEO Displayforce Сергей Галеев.
«С портфолио из более чем десяти брендов одежды — ретейлеров и наших private lavel — мы объединяем сильные стороны e-commerce и офлайн-магазинов, открывая новые возможности для последних трендов и инноваций в индустрии моды», — сказал сооснователь NL Platform Яп ван Вреден.
Первый «умный экран» Displayforce запустила в сентябре 2021 года. Об этом в Twitter написал глава компании. Пилотный проект стартовал в одном из торговых центров Омана при поддержке местной компании Mubashir.
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