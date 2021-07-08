С весны «удаленщиков» в России стало в три раза меньше

В марте число работающих на удаленке россиян было 30%, к июлю их осталось только 11%. Среди тех, кто работает дистанционно, больше половины мечтают сохранить эту возможность навсегда.

Еще 6% граждан сообщили, что работают в гибридном формате — то есть, чередуют работу из дома с офисом. Это следует из результатов опроса сервиса «Работа.ру», пишет РБК.

В опросе приняли участие более 5 тысяч человек старше 18 лет со всех федеральных округов России.

Большинство (61%) из тех, кто сейчас работает в удаленном или гибридном формате, перешли на дистанционную работу с началом пандемии в прошлом году. По 7% участников исследования, работающих удаленно или гибридно, начали работать в таком формате летом и осенью 2020 года, 8% — зимой, а 6% — весной 2021 года. Еще 11% рассказали, что их перевели на удаленку этим летом.

Еще 36% респондентов, работающих дистанционно полностью или частично, заявили, что в их компаниях планируется ввести гибридный формат работы. 27% респондентов указали, что в их компании и в будущем сотрудники продолжат работать удаленно.

Более половины (51%) «удаленщиков» заявили, что хотели бы сохранить возможность так работать навсегда.

В некоторых регионах России этим летом из-за всплеска заболеваемости COVID-19 частично вернулся обязательный перевод сотрудников на удаленку.

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Фото: Pinkasevich/Shutterstock