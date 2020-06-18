Игровой маркетплейс с украинскими корнями DMarket привлек $6,5 млн
Игровая торговая площадка DMarket привлекла $6,5 млн инвестиций. Об этом Rusbase сообщили в фонде Almaz Capital, который выступил лид-инвестором раунда.
Также в раунде участвовала компания Xsolla (развивает бизнес-технологии для разработчиков игр).
DMarket — платформа для торговли внутриигровыми предметами. Развивает технологию по игровой монетизации для разработчиков игр, создателей контента, брендов и игроков.
Технология DMarket использует распределенный реестр для создания прозрачной игровой экономики — от обмена, покупки и продажи внутриигровых предметов до строительства собственных бизнесов в игровых вселенных.
Скриншот с сайта DMarket
С помощью инвестиций DMarket планирует ускорить развитие глобальной внутриигровой экосистемы, расширить команду разработки и усилить топ-менеджмент в ближайшие три месяца.
В качестве независимого члена совета директоров к стартапу присоединился основатель компаний Electronic Arts, 3DO и Digital Chocolate Трип Хоукинс.
Офисы DMarket находятся в Лос-Анджелесе, Лондоне и Киеве. В 2017 году компания привлекла $19 млн инвестиций от глобального игрового сообщества. Основатель DMarket — Влад Панченко.
В числе партнеров и клиентов стартапа – Xsolla, Unity, 4A Games, GSC Game World, Darewise, Playkey, Kiss Ltd. и Tatem Games.
Фото: Unsplash
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