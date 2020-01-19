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«Додо Пицца» купила приложение «Где Шаверма»

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Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Основатель российской сети пиццерий «Додо Пицца» Федор Овчинников рассказал в своем телеграм-канале о том, что его компания купила петербургское приложение «Где Шаверма». В 2019 году «Додо» объявляла о своих планах по расширению бизнеса.

«Додо Пицца» купила приложение «Где Шаверма»

В конце прошлого года основатель сети обратился к разработчикам «Где Шаверма» с предложением совместно развивать рынок и создать “digital-first shawarma”.

Стороны договорились, и теперь команда присоединится к компании Dodo. Вместе они намерены запустить сервис для онлайн-заказа шавермы. Приложение «Где Шаверма» также продолжит свое развитие.

Как сообщает Овчинников, возможно, сервис будет использоваться для контроля качества работы будущих партнеров-франчайзи.

Приложение для поиска ближайшей точки с донерами «Где Шаверма» запустилось в 2016 году. По словам Овчинникова, сейчас в приложении есть 11 тысяч торговых точек, более 300 тысяч отзывов, более 2 млн установок. Месячная аудитория составляет 100 тысяч человек.

В ноябре 2019 года Федор Овчинников рассказал в телеграм-канале о том, что «Додо Пицца» будет создавать новые концепции в розничном бизнесе с помощью франчайзинговой платформы Dodo.

Фото: rawf8 / Shutterstock

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19 января 2020

Олимпиада по программированию

28 января 2020

Moscow Travel Hack

30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

31 января 2020

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16 февраля 2020

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