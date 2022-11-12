Банк «Дом.рф» планирует до конца года выдать первую цифровую ипотеку

Банк «Дом.рф» отчитался о завершении перевода всех этапов оформления ипотеки в цифровое пространство. Это означает, что технически он готов до конца 2022 года выдать первый цифровой ипотечный кредит.

Первого цифрового заемщика на первичном рынке жилья система будет идентифицировать через специальное приложение по биометрическому профилю, как сообщил ТАСС директор digital-подразделения банка Олег Комлик.

«Мы рассчитываем, что до конца этого года мы успеем такую сделку провести. Технически мы готовы, нам останется только найти человека, который захочет этот путь пройти. Это должен быть интересный кейс: например, человек из Тюмени выберет квартиру в Москве», – надеется Комлик.

Приложение для идентификации по биометрическому профилю планируется запустить в ближайшее время.

Цифровая ипотека будет доступна для тех клиентов, у которых есть биометрический слепок в «Ростелекоме»: они смогут дистанционно проходить идентификацию и подписывать документы для открытия счета.

Таким образом, сделка будет «абсолютно цифровой», подчеркивает Комлик.

Цифровизация ипотеки позволит банку сократить операционные расходы и даже, возможно, снизить ипотечную ставку.

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