Петербургский сервис доставки еды «Dostaевский» был запущен в Сочи

FoodTech-компания «Dostaевский» вышла в регионы и открыла собственную доставку еды в пляжном районе Сочи — Адлере. Платформа специализируется на доставке пиццы, осетинских пирогов, блюд азиатской и русской кухни. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе сервиса.

По заявлению компании, это первая быстрая доставка еды, работающая в Сочи.

Меню сервиса в Сочи отличается от меню Петербурга и Москвы, где также работает «Dostaевский». Жителям города будут доступны пицца из хрустящего теста по итальянской технологии и новые роллы.



Заявленное время доставки составляет 45 минут. Она осуществляется собственными курьерами компании. Также в Сочи запущен автопарк брендированных мопедов и авто для курьеров. По данным компании, инвестиции в автопарк составили примерно 10 млн рублей.

К запуску команда готовилась в течение 3 месяцев. Продукты для собственной кухни сервиса поставляют местные поставщики. Окупить вложения «Dostaевский» планирует за первый год присутствия в регионе.

«Спрос на качественную еду с быстрой доставкой здесь [в Сочи] еще не удовлетворен: мы увидели потенциал и решили перенести нашу экспертизу, меню и технологии из северного Петербурга на юг», — комментирует основатель сервиса Владимир Овелян.

Он также добавил, что компания ориентируется не только на местных жителей Сочи, но и на гостей города.

Бренд «Dostaевский» был создан в 2014 году в Санкт-Петербурге. Тогда он специализировался на доставке блюд собственного приготовления. В меню компании представлены осетинская, итальянская, русская, японская, китайская и американская кухни. В 2017 году сервис вышел на московский рынок.

На данный момент компания в Санкт-Петербурге также развивает доставку блюд повседневного спроса «Dosta Дейли» и доставку высококачественных замороженных продуктов и наборов еды «Dosta Маркет».

Фото: «Dostaевский»