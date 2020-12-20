Популярность доставки выросла на 300%: «Макдональдс» выделит курьерам отдельные комнаты в ресторанах

«Макдоналдс» представил предприятия, ориентированные на МакДоставку: теперь в новых заведениях сети наравне с зоной основного обслуживания гостей организована отдельная комната для выдачи заказов курьерам, говорится в релизе, поступившем в Rusbase.

На данный момент в Москве уже функционирует пять подобных предприятий, но компания планирует развивать новый подход и дальше – в следующем году предприятия с отдельными комнатами для курьеров будут открыты в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и других крупных городах России.

«Эти изменения в МакДоставке направлены на удовлетворение повышенного спроса на доставку и распределение загрузки сети. Учитывая важность социального дистанцирования, компания разделила потоки посетителей и курьеров, открыв для курьеров помещения с отдельным входом, где сотрудники служб доставки могут с комфортом ожидать свои заказы. В этих комнатах размером до 20 кв.м курьеры также могут зарядить свои телефоны», — говорится в пресс-релизе.

Внедрение изменений позволит повысить скорость обслуживания гостей предприятия, сокращая время ожидания на прилавке, а также увеличить количество заказов, принимаемых в час более чем на 20%, рассчитывает в компании.

«Популярность сервиса МакДоставка выросла более чем на 300% в 2020 году. Со своей стороны, мы постоянно совершенствуем процессы в наших предприятиях, направленные на улучшение опыта гостей, и внедряем инновационные решения», — говорит Карина Погосова, старший вице-президент по развитию, информационным технологиям и франчайзингу «Макдоналдс» в России.

Она добавила, что формат Delivery Kitchen, который был запущен в тестовом режиме в 2019 году, оказался успешным, поэтому его продолжат развивать.

Фото: пресс-служба «Макдональдс» в России