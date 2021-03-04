Как e-commerce защититься от мошенников: oneFactor предложил новый сервис

Екатерина Кочкина
Компания oneFactor запустила сервис по выявлению мошенничества для компаний из сферы электронной торговли. Алгоритмы системы позволяют автоматически выявить мошеннические объявления в момент их публикации. Также сервис определяет реальность аккаунта при его регистрации, рассказал RB.ru представитель компании.
Как e-commerce защититься от мошенников: oneFactor предложил новый сервисЕкатерина Кочкина
Отмечается, что точность работы сервиса составляет более 90%.
Программное решение создано на собственной платформе машинного обучения (ML) oneFactor. По заявлению разработчика, сервис позволяет обработать 95% планируемых к размещению объявлений и регистрируемых аккаунтов в течение 200 милисекунд.
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