Компания oneFactor запустила сервис по выявлению мошенничества для компаний из сферы электронной торговли. Алгоритмы системы позволяют автоматически выявить мошеннические объявления в момент их публикации. Также сервис определяет реальность аккаунта при его регистрации, рассказал RB.ru представитель компании.

Как e-commerce защититься от мошенников: oneFactor предложил новый сервис