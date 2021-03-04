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Как e-commerce защититься от мошенников: oneFactor предложил новый сервис

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Компания oneFactor запустила сервис по выявлению мошенничества для компаний из сферы электронной торговли. Алгоритмы системы позволяют автоматически выявить мошеннические объявления в момент их публикации. Также сервис определяет реальность аккаунта при его регистрации, рассказал RB.ru представитель компании.

Как e-commerce защититься от мошенников: oneFactor предложил новый сервис

Отмечается, что точность работы сервиса составляет более 90%.

Программное решение создано на собственной платформе машинного обучения (ML) oneFactor. По заявлению разработчика, сервис позволяет обработать 95% планируемых к размещению объявлений и регистрируемых аккаунтов в течение 200 милисекунд.

Новость дополняется.

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